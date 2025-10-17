‘Trump, Putin ile görüşmesinin ardından Tomahawk konusunda duruşunu değiştirdi’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-putin-ile-gorusmesinin-ardindan-tomahawk-konusunda-durusunu-degistirdi-1100255980.html
ABD Başkanı Trump'ın, Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev'in çıkarlarına zarar verecek şekilde yapıcı bir diyaloga yöneldiği belirtildi.
Bloomberg uluslararsı haber ajansı, ABD lideri Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinin ardından tonunu değiştirdiğine dikkat çekti.Ajansın yazısında, “Perşembe günü Trump'ın tonu farklıydı. Putin ile bu konuyu görüştükten sonra, Tomahawk füzelerini Kiev ile paylaşmaya niyetli olmadığını ima etti” ifadesi kullanıldı.Bunun, Trump'ın Moskova'ya karşı daha agresif adımlar atmadan önce diplomasiye bir şans daha vermeye hazır olduğunu gösterdiği, ancak çabalarının şu ana kadar başarıya ulaşmadığı savunuldu.Trump-Putin telefon görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, iki ülke liderleri muhtemelen Macaristan’da yapılacak yeni bir zirveyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.Görüşme sırasında Ukrayna krizi üzerinde duruldu. Putin, Rusya’nın diplomatik çözüme bağlılığının altını çizdi.Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya olası Tomahawk sevkiyatı ele alındı. Putin, bu silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ama Moskova-Washington ilişkilerine büyük zarar vereceğini vurguladı.Öte yandan Trump, Ukrayna’da bir an önce barışın tesis edilmesi ihtiyacına dikkat çekerek çatışmanın sona erdirilmesinin Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.Trump, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin de Tomahawk füzelerine ihtiyaç duyduğunu ve stokları tüketmemesi gerektiğini gerektiğini dile getirdi. ABD lideri, Rus mevkidaşının söz konusu füzelerin Rusya hasımlarına sağlanması fikrine olumsuz yaklaştığını da ekledi.
