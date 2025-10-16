https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/beyaz-saray-putin-ortadogudaki-baris-ile-ilgili-trumpi-tebrik-etti-1100248570.html
Telefon görüşmesi 2 saati aştı: Trump, Putin ile Budapeşte'de bir araya geleceklerini duyurdu
Telefon görüşmesi 2 saati aştı: Trump, Putin ile Budapeşte'de bir araya geleceklerini duyurdu
Beyaz Saray'dan Putin - Trump görüşmesine dair yapılan açıklamada görüşmenin 'verimli' geçtiği ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ortadoğu'daki barış ile ilgili Trump'ı tebrik ettiği belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmenin 'verimli geçtiği aktarılırken, Rusya lideri Putin'in Trump'ı Ortadoğu'daki barışla ilgili tebrik ettiği belirtildi.Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, iki ülke arasında gelecek hafta üst düzey bir toplantı yapılacağını açıkladı. ABD'yi Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun temsil edeceği görüşmenin yeri ise daha sonra duyurulacak. Beyaz Saray, Trump ve Putin'in bir başka görüşme ihtimalini de dışlamadı. Beyaz Saray, Putin'in Trump ve Zelenskiy ile üçlü bir zirveye katılma sözü verip vermediği konusunda yorum yapmayı reddetti.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın detayları ise şöyle:Trump, Putin ile Macaristan'da bir araya gelecekABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı iki saati aşan telefon görüşmesinin ardından, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social’den yaptığı paylaşımda "Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebilmek için mutabık kaldığımız yerde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de bir araya geleceğiz” ifadelerine yer verdi.Donald Trump, Rus mevkidaşıyla iki saatten fazla süren görüşmeyi ‘çok verimli’ olarak nitelendirerek büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Taraflar, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ardından Rusya ile ABD arasındaki ticaret perspektiflerini ele aldı. "Bugünkü telefon görüşmesinin ileriye dönük büyük adım olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, ayrıca Putin'in first lady Melania Trump'a, Ukraynalı çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmesi konusundaki katılımı için teşekkür ettiğini belirtti.
Beyaz Saray'dan Putin - Trump görüşmesine dair yapılan açıklamada görüşmenin 'verimli' geçtiği ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ortadoğu'daki barış ile ilgili Trump'ı tebrik ettiği belirtildi. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıkladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin 'verimli geçtiği aktarılırken, Rusya lideri Putin'in Trump'ı Ortadoğu'daki barışla ilgili tebrik ettiği belirtildi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, iki ülke arasında gelecek hafta üst düzey bir toplantı yapılacağını açıkladı.
ABD'yi Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun temsil edeceği görüşmenin yeri ise daha sonra duyurulacak.
Beyaz Saray, Trump ve Putin'in bir başka görüşme ihtimalini de dışlamadı.
Beyaz Saray, Putin'in Trump ve Zelenskiy ile üçlü bir zirveye katılma sözü verip vermediği konusunda yorum yapmayı reddetti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın detayları ise şöyle:
Trump, Ukrayna çatışmasının sona ermesi, Orta Doğu'daki başarılar ve ticaret konularında ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesinin ardından ABD ve Rusya arasındaki ticari ilişkiler üzerine birçok görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Trump, Zelenskiy ile yapacağı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’le gerçekleştirdiği konuşmayı da ele alacağını belirtti.
ABD Başkanı, Putin’le yaptığı görüşmede önemli bir ilerleme kaydedildiğine inandığını ifade etti.
Trump, Ukrayna’daki çatışmanın ardından iki ülke arasındaki ticaretin yeniden canlandırılmasına yönelik adımların gündeme geldiğini vurguladı.
Trump, Putin ile Macaristan'da bir araya gelecek
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı iki saati aşan telefon görüşmesinin ardından, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini açıkladı.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social’den yaptığı paylaşımda "Başkan Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirebilmek için mutabık kaldığımız yerde, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de bir araya geleceğiz” ifadelerine yer verdi.
Donald Trump, Rus mevkidaşıyla iki saatten fazla süren görüşmeyi ‘çok verimli’ olarak nitelendirerek büyük ilerleme kaydedildiğini vurguladı.
Taraflar, Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesinin ardından Rusya ile ABD arasındaki ticaret perspektiflerini ele aldı.
"Bugünkü telefon görüşmesinin ileriye dönük büyük adım olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, ayrıca Putin'in first lady Melania Trump'a, Ukraynalı çocukların aileleriyle yeniden birleştirilmesi konusundaki katılımı için teşekkür ettiğini belirtti.