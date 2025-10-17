https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kremlinden-putin-trump-zirvesiyle-ilgili-aciklama-cozulmesi-gereken-cok-sorun-var-1100269387.html

Kremlin'den Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama: 'Çözülmesi gereken çok sorun var'

Kremlin'den Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama: 'Çözülmesi gereken çok sorun var'

Sputnik Türkiye

Putin ve Trump'ın Macaristan'da yapmayı zirvenin hazırlıklarının dışişleri bakanları tarafından yürütüleceğini söyleyen Peskov, Moskova ve Washington'un birçok... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T13:32+0300

2025-10-17T13:32+0300

2025-10-17T13:51+0300

dünya

donald trump

abd

moskova

washington

rusya

vladimir putin

dmitriy peskov

macaristan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100269122_0:0:2162:1216_1920x0_80_0_0_fe8b53e4062f3715f14cf2a95da7823b.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin kademeli olarak hazırlanacağını, zira çözüm bekleyen çok soru olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun Macaristan'da planlanan zirvenin hazırlıkları için önce telefonda görüşüp daha sonra buluşacağını anlatan Peskov, "Tüm gündemi, tüm konuları istişare edecekler. Çok sorun var, müzakere ekiplerinin belirlenmesi gerekiyor. Her şey kademeli bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.Zirvenin iki hafta içinde veya biraz daha sonra yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, "Hiçbir şeyi ertelemeye gerek olmadığı konusunda ortak bir anlayış hakim" dedi.Kremlin Sözcüsü, Macaristan'da buluşma kararının iki tarafın ortak görüşüyle alındığını belirtti.'Kiev'e Tomahawk sevkiyatı tehdidinin azalıp azalmadığını ABD'ye sorun'Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları: 🔴Lavrov ve Rubio, nerede buluşacaklarını kendileri açıklayacak🔴Putin-Trump zirvesinin içeriği basından gizli tutulmalı🔴Putin-Trump görüşmesinin Kiev'e Tomahawk sevkiyatı tehdidini azaltıp azaltmadığı ABD'ye sorulmalı🔴Rusya, Ukrayna'da barışçıl bir çözüme açık olmaya devam ediyor 🔴Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/macaristan-putin-sorunsuz-bir-sekilde-gelecek-ve-gidecek-1100266456.html

abd

moskova

washington

rusya

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, moskova, washington, rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, macaristan