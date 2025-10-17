Kremlin'den Putin-Trump zirvesiyle ilgili açıklama: 'Çözülmesi gereken çok sorun var'
13:32 17.10.2025
© Sputnik / Sergei Bobilev Donald Trump và Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Alaska
© Sputnik / Sergei Bobilev
Putin ve Trump'ın Macaristan'da yapmayı zirvenin hazırlıklarının dışişleri bakanları tarafından yürütüleceğini söyleyen Peskov, Moskova ve Washington'un birçok soruna çözüm bulması gerektiğine dikkat çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin kademeli olarak hazırlanacağını, zira çözüm bekleyen çok soru olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun Macaristan'da planlanan zirvenin hazırlıkları için önce telefonda görüşüp daha sonra buluşacağını anlatan Peskov, "Tüm gündemi, tüm konuları istişare edecekler. Çok sorun var, müzakere ekiplerinin belirlenmesi gerekiyor. Her şey kademeli bir şekilde yapılacak" ifadelerini kullandı.
Zirvenin iki hafta içinde veya biraz daha sonra yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, "Hiçbir şeyi ertelemeye gerek olmadığı konusunda ortak bir anlayış hakim" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Macaristan'da buluşma kararının iki tarafın ortak görüşüyle alındığını belirtti.
'Kiev'e Tomahawk sevkiyatı tehdidinin azalıp azalmadığını ABD'ye sorun'
Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴Lavrov ve Rubio, nerede buluşacaklarını kendileri açıklayacak
🔴Putin-Trump zirvesinin içeriği basından gizli tutulmalı
🔴Putin-Trump görüşmesinin Kiev'e Tomahawk sevkiyatı tehdidini azaltıp azaltmadığı ABD'ye sorulmalı
🔴Rusya, Ukrayna'da barışçıl bir çözüme açık olmaya devam ediyor
🔴Putin, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
