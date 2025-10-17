https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/orban-bugun-putinle-gorusmeyi-planliyor-1100256346.html

Orban bugün Putin’le görüşmeyi planlıyor

Macaristan Başbakanı Orban, bugün Rusya lideri Putin’le telefonda görüşmeyi planladığını duyurdu. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ulusal radyoya yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dünkü telefon görüşmesinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelme kararıyla ilgili olarak bugün Rus liderle görüşmeyi planladığını bildirdi.Orban, “Başkan Putin ile bu sabah veya öğleden önce görüşeceğim” şeklinde konuştu.Trump-Putin telefon görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, iki ülke liderleri muhtemelen Macaristan’da yapılacak yeni bir zirveyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.Görüşme sırasında Ukrayna krizi üzerinde duruldu. Putin, Rusya’nın diplomatik çözüme bağlılığının altını çizdi.Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya olası Tomahawk sevkiyatı ele alındı. Putin, bu silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ama Moskova-Washington ilişkilerine büyük zarar vereceğini vurguladı.Öte yandan Trump, Ukrayna’da bir an önce barışın tesis edilmesi ihtiyacına dikkat çekerek çatışmanın sona erdirilmesinin Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.

