Macaristan: Putin, sorunsuz bir şekilde gelecek ve gidecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UMC) tutuklama kararı çıkardığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Budapeşte'de ABD Başkanı Donald Trump'la sorunsuz bir şekilde görüşeceğini ifade etti. Szijjarto, Macaristan olarak Putin'in ülkeye sorunsuz bir şekilde geleceğini ve aynı şekilde gideceğini garanti ettiklerini vurguladı.Macar Dışişleri Bakanı, "Elbette biz, Budapeşte'de Amerikan ve Rus başkanlarının güvenli ve sakin bir ortamda görüşmelerini sağlamak için gerekli koşulları sağlamaya hazırız. Macaristan, Avrupa'nın en güvenli ülkesi ve dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok" dedi.Szijjarto, zirvenin yerinin ve diğer detaylarının gelecek hafta iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması beklenen görüşmenin sonucuna göre belli olacağını kaydetti. 'Lavrov ve Rubio telefonda görüşecek'Szijjarto, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun bugün telefon görüşmesi yapacaklarını açıkladı.

