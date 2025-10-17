Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/macaristan-putin-sorunsuz-bir-sekilde-gelecek-ve-gidecek-1100266456.html
Macaristan: Putin, sorunsuz bir şekilde gelecek ve gidecek
Macaristan: Putin, sorunsuz bir şekilde gelecek ve gidecek
Sputnik Türkiye
Putin ve Trump'ın Macaristan'da yapmayı planladığı görüşme UCM'nin Rus lider hakkındaki tutuklama kararını gündeme getirirken Macar Dışişleri Bakanı bu konuda... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T12:46+0300
2025-10-17T12:53+0300
dünya
peter szijjarto
donald trump
rusya
macaristan
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
vladimir putin
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_fef249220e56640c6ec8bfa5db7f5738.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UMC) tutuklama kararı çıkardığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Budapeşte'de ABD Başkanı Donald Trump'la sorunsuz bir şekilde görüşeceğini ifade etti. Szijjarto, Macaristan olarak Putin'in ülkeye sorunsuz bir şekilde geleceğini ve aynı şekilde gideceğini garanti ettiklerini vurguladı.Macar Dışişleri Bakanı, "Elbette biz, Budapeşte'de Amerikan ve Rus başkanlarının güvenli ve sakin bir ortamda görüşmelerini sağlamak için gerekli koşulları sağlamaya hazırız. Macaristan, Avrupa'nın en güvenli ülkesi ve dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok" dedi.Szijjarto, zirvenin yerinin ve diğer detaylarının gelecek hafta iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması beklenen görüşmenin sonucuna göre belli olacağını kaydetti. 'Lavrov ve Rubio telefonda görüşecek'Szijjarto, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun bugün telefon görüşmesi yapacaklarını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-ve-trump-macaristanda-hangi-mekanda-gorusecek-1100257316.html
rusya
macaristan
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089278006_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_2b37ad33b710f70c6d4fcbb9f1d754bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter szijjarto, donald trump, rusya, macaristan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, abd
peter szijjarto, donald trump, rusya, macaristan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), vladimir putin, abd

Macaristan: Putin, sorunsuz bir şekilde gelecek ve gidecek

12:46 17.10.2025 (güncellendi: 12:53 17.10.2025)
© Sputnik / Aleksey DaniçevMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Aleksey Daniçev
Abone ol
Putin ve Trump'ın Macaristan'da yapmayı planladığı görüşme UCM'nin Rus lider hakkındaki tutuklama kararını gündeme getirirken Macar Dışişleri Bakanı bu konuda garanti verdiklerinin altını çizdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UMC) tutuklama kararı çıkardığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Budapeşte'de ABD Başkanı Donald Trump'la sorunsuz bir şekilde görüşeceğini ifade etti.

Szijjarto, Macaristan olarak Putin'in ülkeye sorunsuz bir şekilde geleceğini ve aynı şekilde gideceğini garanti ettiklerini vurguladı.

Macar Dışişleri Bakanı, "Elbette biz, Budapeşte'de Amerikan ve Rus başkanlarının güvenli ve sakin bir ortamda görüşmelerini sağlamak için gerekli koşulları sağlamaya hazırız. Macaristan, Avrupa'nın en güvenli ülkesi ve dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok" dedi.

Szijjarto, zirvenin yerinin ve diğer detaylarının gelecek hafta iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılması beklenen görüşmenin sonucuna göre belli olacağını kaydetti.

'Lavrov ve Rubio telefonda görüşecek'

Szijjarto, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'nun bugün telefon görüşmesi yapacaklarını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
DÜNYA
Putin ve Trump Macaristan'da hangi mekanda görüşecek?
10:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала