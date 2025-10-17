https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/rdif-baskani-dmitriyev-putin-trump-gorusmesini-degerlendirdi-rus-dusmanlari-bozmaya-calisacak-1100254425.html
RDIF Başkanı Dmitriyev, Putin-Trump görüşmesini değerlendirdi: ‘Rus düşmanları bozmaya çalışacak’
07:54 17.10.2025 (güncellendi: 07:57 17.10.2025)
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, Ukrayna'da barışın yaklaştığı her seferinde, Avrupa'daki savaş kışkırtıcıları ve Rus düşmanlarının, barışa doğru atılan adımları bozmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Macaristan’da bir araya gelme kararını değerlendirdi.
Dmitriyev, “Bu şemayı daha önce de gördük. Barışa doğru bir hareketin işaretleri ortaya çıktığında, eski kafalı savaş kışkırtıcıları ve Avrupa Birliği ile İngiltere’deki Rus düşmanları barışı bozmaya çalışıyor. Onlar, kendi yanlış anlatılarını düzeltmeye olanak sağlayacak her türlü diyaloğu durdurmak istiyorlar. Ancak diyalog ve barış galip gelecek” diye yazdı.
Trump-Putin telefon görüşmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, iki ülke liderleri muhtemelen Macaristan’da yapılacak yeni bir zirveyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.
Görüşme sırasında Ukrayna krizi üzerinde duruldu. Putin, Rusya’nın diplomatik çözüme bağlılığının altını çizdi.
Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya olası Tomahawk sevkiyatı ele alındı. Putin, bu silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ama Moskova-Washington ilişkilerine büyük zarar vereceğini vurguladı.
Öte yandan Trump, Ukrayna’da bir an önce barışın tesis edilmesi ihtiyacına dikkat çekerek çatışmanın sona erdirilmesinin Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.