Altın ve dolar güne rekorla başladı, tarihi eşikler aşıldı: Son durum ne?
Gram altın güne rekor seviye olan 5 bin 888 liradan başladı. Çeyrek altın ise 9 bin 543 lira oldu. Bir rekor da uzun süredir sakin ilerleyişini sürdüren...
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı, rekor seri ile de tamamlıyor.Ons altın fiyatıOns altın güne 4336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4279 dolar, en yüksek de 4379 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar se ons altın i4359 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar oldu? 17 Ekim gram altın fiyatlarıGram altın güne 5 bin 826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5772 lira, en yüksek de 5888 lira görüldü.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 9 bin 529 liradan işlem görüyor.Dolarda yeni rekorDolar/TL paritesi, 41,9787 seviyesini aşarak yeni bir tarihi zirveye çıktı.Parite, üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek şu anda yüzde 0,25 primle 41,9470 seviyesinde işlem görüyor.
09:24 17.10.2025 (güncellendi: 09:28 17.10.2025)
Gram altın güne rekor seviye olan 5 bin 888 liradan başladı. Çeyrek altın ise 9 bin 543 lira oldu. Bir rekor da uzun süredir sakin ilerleyişini sürdüren dolardan geldi. Dolar kuru 41.9787 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı, rekor seri ile de tamamlıyor.
Ons altın güne 4336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4279 dolar, en yüksek de 4379 dolar seviyesi görüldü.
Şu sıralar se ons altın i4359 dolardan işlem geçiyor.
Gram altın ne kadar oldu? 17 Ekim gram altın fiyatları
Gram altın güne 5 bin 826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5772 lira, en yüksek de 5888 lira görüldü.
Çeyrek altın 9 bin 529 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL paritesi, 41,9787 seviyesini aşarak yeni bir tarihi zirveye çıktı.
Parite, üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek şu anda yüzde 0,25 primle 41,9470 seviyesinde işlem görüyor.