Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/altin-ve-dolar-gune-rekorla-basladi-yeni-zirve-rakamlar-ne-son-fiyatlar-nasil-1100255199.html
Altın ve dolar güne rekorla başladı, tarihi eşikler aşıldı: Son durum ne?
Altın ve dolar güne rekorla başladı, tarihi eşikler aşıldı: Son durum ne?
Sputnik Türkiye
Gram altın güne rekor seviye olan 5 bin 888 liradan başladı. Çeyrek altın ise 9 bin 543 lira oldu. Bir rekor da uzun süredir sakin ilerleyişini sürdüren... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T09:24+0300
2025-10-17T09:28+0300
ekonomi̇
gram altın
yarım gram altın
gram fiyatı
dolar
dolar/tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı, rekor seri ile de tamamlıyor.Ons altın fiyatıOns altın güne 4336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4279 dolar, en yüksek de 4379 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar se ons altın i4359 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar oldu? 17 Ekim gram altın fiyatlarıGram altın güne 5 bin 826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5772 lira, en yüksek de 5888 lira görüldü.Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın 9 bin 529 liradan işlem görüyor.Dolarda yeni rekorDolar/TL paritesi, 41,9787 seviyesini aşarak yeni bir tarihi zirveye çıktı.Parite, üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek şu anda yüzde 0,25 primle 41,9470 seviyesinde işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/altinda-rekor-ustune-rekor-islam-memisten-kritik-uyari-altin-fiyatlari-dusecek-mi-1100238225.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c4958632d07253b59cd1747af6037ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın fiyatları, altın rekor, altın rekor 17 ekim, dolar yeni rekor, dolar rekor, dolar ne kadar, dolar 17 ekim
altın fiyatları, altın rekor, altın rekor 17 ekim, dolar yeni rekor, dolar rekor, dolar ne kadar, dolar 17 ekim

Altın ve dolar güne rekorla başladı, tarihi eşikler aşıldı: Son durum ne?

09:24 17.10.2025 (güncellendi: 09:28 17.10.2025)
© AADolar ve altın
Dolar ve altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Gram altın güne rekor seviye olan 5 bin 888 liradan başladı. Çeyrek altın ise 9 bin 543 lira oldu. Bir rekor da uzun süredir sakin ilerleyişini sürdüren dolardan geldi. Dolar kuru 41.9787 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı, rekor seri ile de tamamlıyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın güne 4336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4279 dolar, en yüksek de 4379 dolar seviyesi görüldü.
Şu sıralar se ons altın i4359 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın ne kadar oldu? 17 Ekim gram altın fiyatları

Gram altın güne 5 bin 826 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5772 lira, en yüksek de 5888 lira görüldü.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 9 bin 529 liradan işlem görüyor.

Dolarda yeni rekor

Dolar/TL paritesi, 41,9787 seviyesini aşarak yeni bir tarihi zirveye çıktı.
Parite, üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürerek şu anda yüzde 0,25 primle 41,9470 seviyesinde işlem görüyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
EKONOMİ
Altında rekor üstüne rekor, İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın fiyatları düşecek mi?
Dün, 14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала