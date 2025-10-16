https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/altinda-rekor-ustune-rekor-islam-memisten-kritik-uyari-altin-fiyatlari-dusecek-mi-1100238225.html

Altında rekor üstüne rekor, İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın fiyatları düşecek mi?

Altında rekor üstüne rekor, İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın fiyatları düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları tarihi zirvelerini bir bir aşarken, gram altın 5 bin 711 TL, ons altın 4 bin 233 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T14:47+0300

2025-10-16T14:47+0300

2025-10-16T14:47+0300

ekonomi̇

altın

i̇slam memiş

çeyrek altın

ons altın

abd

çin

fed

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089401051_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_939afccf9c2391a0212c638b35adbe29.jpg

Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve jeopolitik risklerle birlikte rekor tazelemeyi sürdürüyor. ABD ve Çin arasında ticaret gerginliğinin artması, ABD’de federal hükümetin kapanma riski ve Fed’in faiz indirimi beklentileri, altının güvenli liman özelliğini yeniden öne çıkardı.Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 5 bin 711 TL seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın 9 bin 338 TL, Cumhuriyet altını 37 bin 239 TL olurken, ons altın 4 bin 242,1 dolar ile rekor kırdı.Altın fiyatları düşecek mi?Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber’e yaptığı açıklamada altın piyasalarındaki dalgalanmanın artık öngörülemez hale geldiğini belirtti. Memiş, “Altın fiyatları mutlaka bir yerde durulacak, yataya bağlayacak veya kar satışları mutlaka gelecektir. Ama piyasa artık öngörülemeyen bir süreçte yolunda ilerliyor. Hem kripto paralar hem küresel borsalar hem de değerli metallerde bir manipülasyon piyasası oluştu” dedi.Altın almak için doğru zaman mı?Yatırımcılar için kısa vadeli alım tavsiyesinde bulunmayan İslam Memiş, teknik olarak düzeltme beklediklerini söyledi. Memiş, “Altın almak isteyen yatırımcı için bugünlerde iyi bir zaman değil. Çünkü teknik bir düzeltme yapmadan bu yükseliş trendi devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda tersine bir dönüş olacaktır” ifadelerini kullandı.Memiş ayrıca, “Piyasalarda yatırımcı sabır testinden geçiyor. Biraz daha beklemek gerekiyor. Altında orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz sürüyor, ancak kısa vadede geri çekilme ihtimali güçlü” dedi.2026 yılına dikkat çektiİslam Memiş’e göre, 2026 yılı altın için yeniden büyük yükselişlerin yılı olabilir. Memiş, “Yatırımcıların elinde altın varsa, nakit ihtiyacı yoksa 2026 yılına kadar beklemeleri gerekiyor. Çünkü 2026’da yükseliş yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu.Memiş, altının uzun vadede güvenli liman olmaya devam edeceğini belirterek, yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini vurguladı.'Düşüşler fırsat olacak'Kısa vadede yaşanabilecek düşüşleri fırsat olarak değerlendiren uzman, özellikle düğün yapacaklar veya altın borcu olanlar için bu dönemlerin avantaj sağlayabileceğini söyledi:“Bu düşüşler, altın almak isteyenler için fırsat niteliğinde olabilir. Yeni parası olanlar da şu anda beklemeli. Teknik düzeltmeler tamamlandıktan sonra yeniden alım fırsatları doğacak.”Altında fiyatlarında son durum ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/epdkdan-yeni-duzenleme-elektrik-kesintilerinde-olusan-tazminat-faturadan-dusecek-1100230621.html

abd

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, ons altın, altın rekor kırdı, altın ne kadar oldu, altın almak için doğru zaman mı, islam memiş altın yorumu, altın düşecek mi, 2026 altın tahmini, altın yükselir mi, altın piyasası, altında son durum