Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa liderlerinin Zelenskiy'i kışkırtmadığı bir senaryoda çoktan çözüme ulaşılmış olacağını söyledi. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’da barışın sağlanamamasının Avrupa Birliği (AB) liderlerinden kaynaklandığını belirterek AB liderlerinin, Vladimir Zelenskiy’i çatışma eylemlerini sürdürmeye teşvik ettiğini ve bunun çatışmanın uzamasına neden olduğunu söyledi. Orban, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Orban daha önce de Avrupa’yı, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya ile müzakerelere başlamaya çağırmış, aksi takdirde Avrupa’nın, Ortadoğu’daki barış sürecinde olduğu gibi, ‘seyirci koltuğunda’ kalacağını ifade etmişti.

