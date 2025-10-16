https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/viktor-orban-avrupalilar-perde-arkasinda-zelenskiyi-surekli-kiskirtmasaydi-trump-coktan-barisi-1100223537.html
Viktor Orban: Avrupalılar perde arkasında Zelenskiy’i sürekli kışkırtmasaydı Trump çoktan barışı sağlamış olurdu
Viktor Orban: Avrupalılar perde arkasında Zelenskiy’i sürekli kışkırtmasaydı Trump çoktan barışı sağlamış olurdu
16.10.2025
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’da barışın sağlanamamasının Avrupa Birliği (AB) liderlerinden kaynaklandığını belirterek AB liderlerinin, Vladimir Zelenskiy’i çatışma eylemlerini sürdürmeye teşvik ettiğini ve bunun çatışmanın uzamasına neden olduğunu söyledi. Orban, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Orban daha önce de Avrupa’yı, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya ile müzakerelere başlamaya çağırmış, aksi takdirde Avrupa’nın, Ortadoğu’daki barış sürecinde olduğu gibi, ‘seyirci koltuğunda’ kalacağını ifade etmişti.
rusya
macaristan
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’da barışın sağlanamamasının Avrupa Birliği (AB) liderlerinden kaynaklandığını belirterek AB liderlerinin, Vladimir Zelenskiy’i çatışma eylemlerini sürdürmeye teşvik ettiğini ve bunun çatışmanın uzamasına neden olduğunu söyledi.
Orban, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Eğer Avrupalılar perde arkasında Zelenskiy’i sürekli kışkırtmasaydı ABD Başkanı Trump çoktan barışı sağlamış olurdu. Eğer Avrupalılar Trump’ın politikasına karşı çıkmasaydı ve biz Avrupalılar Amerikalılarla aynı safta olsaydık, şu anda barış olurdu. Ancak Avrupa liderleri çatışmayı sürdürmek istiyor. Onların açık bir askeri pozisyonu, stratejisi ve planı var, bunu açıkça dile getiriyorlar ve Başkan Trump’ı barıştan vazgeçirip çatışmanın devamını desteklemeye ikna etmeye çalışıyorlar. Eğer Batı birleşik olsaydı, Rusya-Ukrayna cephesinde şimdiye kadar barış sağlanmış olurdu”
Orban daha önce de Avrupa’yı, Ukrayna’da barışın tesis edilmesi için Rusya ile müzakerelere başlamaya çağırmış, aksi takdirde Avrupa’nın, Ortadoğu’daki barış sürecinde olduğu gibi, ‘seyirci koltuğunda’ kalacağını ifade etmişti.