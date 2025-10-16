https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/trump-cin-ile-ticaret-savasi-icindeyiz-1100223422.html

Trump: Çin ile ticaret savaşı içindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceği sorusuna "Şu anda zaten içindeyiz" yanıtını verdi. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi ve tarifelere ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, birkaç hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmeye değinerek, eğer bu görüşmelerde bir anlaşmaya varılamazsa, Çin ile uzun süreli bir ticaret savaşına girilip girilmeyeceği yönündeki bir soruya yanıt verdi. Trump, "Şu anda zaten içindeyiz. Gümrük vergisi olmasaydı, savunmamız olmazdı" şeklinde konuştu.Trump, gümrük vergilerinin savunma ve ulusal güvenlik için önemli bir araç olduğunun altını çizerken, kendisinden önceki yönetimlerin tarifeleri kullanma gereği duymadığını belirtti.

