Tayland'ın ormanlarında 10 gündür kayıptı: 19 yaşındaki genç nasıl hayatta kaldığını açıkladı

Myanmar sınırında kaybolan 19 yaşındaki Lawrence Honour, Tayland ormanında 10 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı. Genç adam, çevreden topladığı... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

Tayland’da kaybolan İngiliz genç Lawrence Stallard Honour, 27 Eylül’de ortadan kaybolunca ailesi büyük endişe yaşadı. Annesi Gulnara, oğlunun çevrimiçi dolandırıcılık çeteleri tarafından Myanmar’a çekildiğinden şüphelenerek polise başvurdu.Gerçek bambaşka çıktı Günler süren arama çalışmalarının ardından genç, 11 Ekim’de Wat Tham Kaew Sawan Bandan Tapınağı yakınlarında bitkin halde bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre Lawrence, 10 gün boyunca ormanda kaybolmuştu.'Karınca ve ağaç kabuğu yedim' Kurtarıldıktan sonra ifade veren genç, günlerce yiyecek bulamadığını ve hayatta kalmak için karınca ve ağaç kabukları yemek zorunda kaldığını anlattı. Gece ormanda barınmak için taşlık alanlara sığındığı, yağmur suyuyla susuzluğunu giderdiği aktarıldı.Kaybolma nedeni hala belirsiz Polis yetkililerine göre Lawrence, Myanmar sınırındaki Payathonzu bölgesine gitmek istemiş, ancak sınır kapısı kapanınca ormanda yönünü kaybetmiş. Myanmar’daki iç savaş ve insan kaçakçılığı nedeniyle gencin tehlikeli bir bölgeye ilerliyor olması endişeleri artırmıştı.

