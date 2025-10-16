Türkiye
SON DAKİKA Putin, Rusya Enerji Haftası'nda konuşuyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/taylandin-ormanlarinda-10-gundur-kayipti-19-yasindaki-genc-nasil-hayatta-kaldigini-acikladi-1100236172.html
Tayland'ın ormanlarında 10 gündür kayıptı: 19 yaşındaki genç nasıl hayatta kaldığını açıkladı
Tayland'ın ormanlarında 10 gündür kayıptı: 19 yaşındaki genç nasıl hayatta kaldığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Myanmar sınırında kaybolan 19 yaşındaki Lawrence Honour, Tayland ormanında 10 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı. Genç adam, çevreden topladığı... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T14:31+0300
2025-10-16T14:31+0300
yaşam
asya & pasifik
myanmar
tayland
orman
kayıp
böcek
i̇ngiliz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100235979_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_93b528879f4c94c13c5218569f91f9ad.jpg
Tayland’da kaybolan İngiliz genç Lawrence Stallard Honour, 27 Eylül’de ortadan kaybolunca ailesi büyük endişe yaşadı. Annesi Gulnara, oğlunun çevrimiçi dolandırıcılık çeteleri tarafından Myanmar’a çekildiğinden şüphelenerek polise başvurdu.Gerçek bambaşka çıktı Günler süren arama çalışmalarının ardından genç, 11 Ekim’de Wat Tham Kaew Sawan Bandan Tapınağı yakınlarında bitkin halde bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre Lawrence, 10 gün boyunca ormanda kaybolmuştu.'Karınca ve ağaç kabuğu yedim' Kurtarıldıktan sonra ifade veren genç, günlerce yiyecek bulamadığını ve hayatta kalmak için karınca ve ağaç kabukları yemek zorunda kaldığını anlattı. Gece ormanda barınmak için taşlık alanlara sığındığı, yağmur suyuyla susuzluğunu giderdiği aktarıldı.Kaybolma nedeni hala belirsiz Polis yetkililerine göre Lawrence, Myanmar sınırındaki Payathonzu bölgesine gitmek istemiş, ancak sınır kapısı kapanınca ormanda yönünü kaybetmiş. Myanmar’daki iç savaş ve insan kaçakçılığı nedeniyle gencin tehlikeli bir bölgeye ilerliyor olması endişeleri artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/27-yildir-kayip-saniliyordu-evde-tutsak-oldugu-ortaya-cikti-neredeyse-oluyormus-1100235560.html
myanmar
tayland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100235979_0:129:1024:897_1920x0_80_0_0_79e5a1238990de83d993df852b5b8fb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, myanmar, tayland, orman, kayıp, böcek, i̇ngiliz
asya & pasifik, myanmar, tayland, orman, kayıp, böcek, i̇ngiliz

Tayland'ın ormanlarında 10 gündür kayıptı: 19 yaşındaki genç nasıl hayatta kaldığını açıkladı

14:31 16.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturOrman
Orman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Myanmar sınırında kaybolan 19 yaşındaki Lawrence Honour, Tayland ormanında 10 gün boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı. Genç adam, çevreden topladığı karıncalar ve ağaç kabuklarıyla yaşam mücadelesi verdi.
Tayland’da kaybolan İngiliz genç Lawrence Stallard Honour, 27 Eylül’de ortadan kaybolunca ailesi büyük endişe yaşadı. Annesi Gulnara, oğlunun çevrimiçi dolandırıcılık çeteleri tarafından Myanmar’a çekildiğinden şüphelenerek polise başvurdu.

Gerçek bambaşka çıktı

Günler süren arama çalışmalarının ardından genç, 11 Ekim’de Wat Tham Kaew Sawan Bandan Tapınağı yakınlarında bitkin halde bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre Lawrence, 10 gün boyunca ormanda kaybolmuştu.

'Karınca ve ağaç kabuğu yedim'

Kurtarıldıktan sonra ifade veren genç, günlerce yiyecek bulamadığını ve hayatta kalmak için karınca ve ağaç kabukları yemek zorunda kaldığını anlattı. Gece ormanda barınmak için taşlık alanlara sığındığı, yağmur suyuyla susuzluğunu giderdiği aktarıldı.

Kaybolma nedeni hala belirsiz

Polis yetkililerine göre Lawrence, Myanmar sınırındaki Payathonzu bölgesine gitmek istemiş, ancak sınır kapısı kapanınca ormanda yönünü kaybetmiş. Myanmar’daki iç savaş ve insan kaçakçılığı nedeniyle gencin tehlikeli bir bölgeye ilerliyor olması endişeleri artırmıştı.
Police car in Poland - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
YAŞAM
27 yıldır kayıp sanılıyordu, evde tutsak olduğu ortaya çıktı: 'Neredeyse ölüyormuş'
13:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала