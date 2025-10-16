Türkiye
27 yıldır kayıp sanılıyordu, evde tutsak olduğu ortaya çıktı: 'Neredeyse ölüyormuş'
27 yıldır kayıp sanılıyordu, evde tutsak olduğu ortaya çıktı: 'Neredeyse ölüyormuş'
Polonya'da 'Mirella' adıyla tanınan 42 yaşındaki kadın, 27 yıl boyunca evinde bir odaya kapatıldığı iddiasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri kadının günler... 16.10.2025
27 yıldır kayıp sanılıyordu, evde tutsak olduğu ortaya çıktı: 'Neredeyse ölüyormuş'

Polonya’da 'Mirella' adıyla tanınan 42 yaşındaki kadın, 27 yıl boyunca evinde bir odaya kapatıldığı iddiasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri kadının günler içinde hayatını kaybedebileceğini belirtti.
Polonya’nın Katowice kentinde polis ekipleri, bir apartman dairesinde yaşanan tartışma ihbarı üzerine gittikleri evde yıllardır dış dünyadan izole yaşayan bir kadın buldu. Yerel basının Mirella olarak andığı 42 yaşındaki kadının 15 yaşından beri aynı odada tutulduğu ileri sürüldü.

Sağlık durumu kritik

Kadının bacağındaki yaralar ve enfeksiyonlar nedeniyle yürümekte zorlandığı aktarıldı. Polis ekipleri, kadının yardım istememesine rağmen sağlık durumunun ciddiyeti üzerine ambulans çağırdı. Doktorlar, birkaç gün daha odada kalsaydı yaşamını yitirebileceğini söyledi.
Yapılan incelemelerde kadının kaldığı odanın çocuk oyuncakları ve eski eşyalarla dolu, yıllardır temizlenmemiş durumda olduğu görüldü. Komşular, kadını yıllardır görmediklerini söylerken, ailenin onu yıllar önce 'kaçırıldı' diyerek sakladığı iddia edildi.

Aile sorgulanıyor

Anne ve diğer aile bireylerinin ifadeleri alınırken, kadının resmi kayıtlarda dahi görünmediği, kimlik çıkarmadığı, okula gitmediği, sağlık hizmeti almadığı ve sistemde adeta ‘yok’ sayıldığı ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, bağış kampanyası başlatarak kadına destek oldu.
