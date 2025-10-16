https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/27-yildir-kayip-saniliyordu-evde-tutsak-oldugu-ortaya-cikti-neredeyse-oluyormus-1100235560.html

27 yıldır kayıp sanılıyordu, evde tutsak olduğu ortaya çıktı: 'Neredeyse ölüyormuş'

Sputnik Türkiye

Polonya’da 'Mirella' adıyla tanınan 42 yaşındaki kadın, 27 yıl boyunca evinde bir odaya kapatıldığı iddiasıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri kadının günler... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T13:31+0300

2025-10-16T13:31+0300

2025-10-16T13:31+0300

yaşam

polonya

esir

kaçırılma

alıkoyma

polis

ihbar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100235712_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2d8194106a242ac11e9ae22f9d4f5672.jpg

Polonya’nın Katowice kentinde polis ekipleri, bir apartman dairesinde yaşanan tartışma ihbarı üzerine gittikleri evde yıllardır dış dünyadan izole yaşayan bir kadın buldu. Yerel basının Mirella olarak andığı 42 yaşındaki kadının 15 yaşından beri aynı odada tutulduğu ileri sürüldü.Sağlık durumu kritik Kadının bacağındaki yaralar ve enfeksiyonlar nedeniyle yürümekte zorlandığı aktarıldı. Polis ekipleri, kadının yardım istememesine rağmen sağlık durumunun ciddiyeti üzerine ambulans çağırdı. Doktorlar, birkaç gün daha odada kalsaydı yaşamını yitirebileceğini söyledi.Yapılan incelemelerde kadının kaldığı odanın çocuk oyuncakları ve eski eşyalarla dolu, yıllardır temizlenmemiş durumda olduğu görüldü. Komşular, kadını yıllardır görmediklerini söylerken, ailenin onu yıllar önce 'kaçırıldı' diyerek sakladığı iddia edildi.Aile sorgulanıyor Anne ve diğer aile bireylerinin ifadeleri alınırken, kadının resmi kayıtlarda dahi görünmediği, kimlik çıkarmadığı, okula gitmediği, sağlık hizmeti almadığı ve sistemde adeta ‘yok’ sayıldığı ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, bağış kampanyası başlatarak kadına destek oldu.

polonya

2025

SON HABERLER

tr_TR

