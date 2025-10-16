https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/super-mikroplar-yaklasiyor-mu-antiyotik-kombinasyonlarinin-yuzde-40inda-direnc-artisi-saptandi-1100239465.html

Süper mikroplar yaklaşıyor mu? Antiyotik kombinasyonlarının yüzde 40’ında direnç artışı saptandı

Süper mikroplar yaklaşıyor mu? Antiyotik kombinasyonlarının yüzde 40’ında direnç artışı saptandı

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, antibiyotik direnci en yüksek düzeyde Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde görüldü. Bu bölgelerde bildirilen her üç enfeksiyondan biri antibiyotiklere dirençli çıktı. Detaylar haberde...

2025-10-16T15:08+0300

2025-10-16T15:08+0300

2025-10-16T15:08+0300

sağlik

süper mikroplar

süper bakteri

antibiyotiklere dirençli bakteri

antibiyotik

dünya sağlık örgütü (dsö)

haberler

dünya

güneydoğu asya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100239309_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e5ea3ad88745540dee9a919bb230c52e.jpg

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede kilit rol oynuyor. Bu nedenle cerrahi operasyonlar ve kemoterapi dahil birçok tıbbi tedavide yaygın olarak kullanılıyor. Ancak modern tıbbın bu temel unsuru yavaş yavaş ‘etkisiz’ hale geliyor.Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kısa süre önce yayımladığı yeni bir araştırmaya göre, 2023 yılında dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanan bakteriyel enfeksiyonların altıda biri antibiyotik tedavisine yanıt vermedi.Yılda ortalama yüzde 5-15’lik artış2025 ‘Küresel Antibiyotik Direnci Gözetim Raporu’na göre, 2018-2023 yılları arasında izlenen patojen-antibiyotik kombinasyonlarının yüzde 40’ından fazlasında direnç artışı görüldü. Bu, yılda ortalama yüzde 5-15 arasında bir artış anlamına geliyor.Önemli bir yenilik olarak, 2025 raporunda ilk kez, idrar yolu, sindirim sistemi, kan dolaşımı enfeksiyonları ve bel soğukluğu tedavisinde kullanılan toplam 22 antibiyotiğe ilişkin küresel direnç oranı tahminleri sunuldu.Dünya genelinde antibiyotik direnciAraştırmaya göre, antibiyotik direnci en yüksek düzeyde Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde görüldü. Bu bölgelerde bildirilen her üç enfeksiyondan biri antibiyotiğe dirençli çıktı. Afrika bölgesinde ise her beş enfeksiyondan biri antibiyotiklere dirençli çıktı.Tanı ve tedavi kapasitesinin zayıf olduğu sağlık sistemlerinde antibiyotik direncinin daha da arttığı gözlemlendi.En büyük tehdit hangi patojenlerden geliyor?Araştırmaya göre, ‘gram-negatif bakteriyel patojenler’ olan ‘E. coli’ ve ‘K. pneumoniae’, kan dolaşımı enfeksiyonlarında en yaygın ilaca dirençli bakteriler olarak öne çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/saglik-bakanligi-aileleri-uyardi-cok-riskli-cocuklarinizda-kullanmayin-1099526317.html

güneydoğu asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

süper mikrop, süper bakteri, virüs, antibiyotik, antibiyotiğe dirençli baktariler, sağlık, sağlık haberleri, dsö, dünya sağlık örgütü