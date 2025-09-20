https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/saglik-bakanligi-aileleri-uyardi-cok-riskli-cocuklarinizda-kullanmayin-1099526317.html

Sağlık Bakanlığı aileleri uyardı: 'Çok riskli, çocuklarınızda kullanmayın'

Sağlık Bakanlığı, çocuklarda kullanılan yüz boyalarına karşı aileleri uyardı. Kozmetik sınıfına girmelerine rağmen bu ürünlerin üretim aşamasında herhangi bir... 20.09.2025, Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar aileleri uyardı. Çocuklar için kullanılan yüz boyalarının üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmediğini söyleyen Prof. Dr. Ayar, "Çizgi film karakterlerinin bazı simgelerinin deriye uygulanması son derece tehlikelidir. Bunların üretimiyle alakalı standartlar maalesef yok" dedi. Bu ürünlerde maliyeti düşürmek üzere en riskli kimyasalların kullanıldığını söyledi. Çocuklarda kozmetik ürün kullanımının da tehlikelerine dikkat çeken Prof. Dr. Ayar, büyük riskin altını çizdi. Yüz boyaları güvenlik testinden geçmeyen ürünler vurgusu Son yıllarda çocuklarda yüz boyalarının çok fazla kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ayar aileleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Ayar, "Çizgi film karakterlerinin bazı simgelerinin deriye uygulanması son derece tehlikelidir. Bunların üretimiyle alakalı standartlar maalesef yoktur." diyen Ayar sözleriniz şöyle sürdürdü: "Yapılan bilimsel araştırmalarda özellikle geçici çıkartma dediğimiz uygulamalarda alerjenler ve diğer kimyasallar yanında ağır metallerin de olduğu tespit edilmiştir. Ailelerin dikkat etmesi, uzak durulması gerekmektedir. Ürün ham maddesi bakımından en riskli kesim, yüz boyamaları olarak kullanılan ürünler. Avrupa topluluğunun kozmetik üretim listesinde yer almamaktadır. Bu ürünlerin bir arada deriye uygulandığını test eden ve bunların güvenliğini ortaya koyan hiçbir mekanizma yoktur. Çocukların yüz boyaları kozmetik sınıfına girmekle birlikte üretim aşamasında herhangi bir güvenlik testinden geçmeyen ürünler. Maliyeti düşürmek üzere en riskli kimyasalların kullanıldığı ürünler sınıfındadır. Kozmetikle alakalı bildirimi yapılan ürünleri kurumumuz kaydediyor ve kozmetik olarak listeliyor. Kozmetik amaçla üretilmeyen bu ürünlerin onaylanması da denetlenmesi de normal kozmetik yönetmeliğiyle mümkün değildir. Denetlenmeyen alanlar, en yüksek riski ortaya koymaktadır. Yasaklar önemli ve gereklidir ama çocukların ve ailelerin bilinçlenmesi, bu konuda özendirmemeleri daha önemlidir."Çocuklarda çok erken yaşlarda kozmetik kullanımı patladıProf. Dr. Ayar, çocuk kozmetiğiyle ilgili de bazı noktalara dikkat çekti. Çocuk kozmetiğiyle ilgili dünyanın yeni trendle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ayar, şunları söyledi:"Yakın bir zamanda yapılan araştırmada çocuklar arasında çok erken yaşlarda kozmetik kullanımının bir patlama gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun sebepleri arasında sosyal medyanın yaygın kullanımı, özelikle de TikTok'ta 7 ile 18 yaş arasındaki çocukların videolar yayımladığı ve bu videolarda kendi üzerlerinde gerçekleştirdikleri kozmetik kullanımında 21 farklı içerikli madde kullandıkları tespit edildi. Bu durum, kurumumuzun da dikkat etmesi gereken bir aciliyeti ortaya koymaktadır."Çocuklarınıza kozmetik ürünü kullanmayın, sağlığını riske atmayın Ayar, çocukların kozmetik kullanımına ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, derilerinin henüz gelişim aşamasında olduğuna dikkati çekti. "Yetişkinler için olan kozmetiklerin kullanılması, deri yüzeyinden kan dolaşımına kadar kimyasal maddelerin geçme riskini artırmakta, bütün vücut organlarına dağılmasına sebep olmaktadır." diyen Ayar, şu uyarılarda bulundu:"Kozmetik ürünlerinin içerisindeki kimyasal maddelerin bir kısmı alerji başta olmak üzere toksiktir. Alerji, bunlar arasında ise en masum olanıdır çünkü hemen ortaya çıkan bir yan etkidir. Deride kızarıklık, kaşıntı, egzama benzeri bulgulara sebep olmakta. Asıl büyük tehlike, kan dolaşımına karışarak vücudun farklı bölgelerine gitmeleri ve tekrarlanan kullanım sonucunda uzun süreli etkileri ortaya çıkarmasıdır."Ayar, kozmetik ürünlerinin arasında sinir sistemine, üreme sağlığına zarar verebilen maddelerin bulunabileceğine dikkati çekerek, "Kozmetiklerin içerisinde bulunan kimyasalların Sağlık Bakanlığı TİTCK onaylı olsalar dahi erişkinler için tasarlanan bu ürünlerin erkenden kullanılması, bugün bilim dünyasının öngöremediği büyük riskleri de beraberinde getirmektedir." dedi.

