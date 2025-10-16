Türkiye
Putin göç politikası konseptini onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026-2030 yılları için göç politikası konseptini onayladı.
Putin hükümete, konseptin 2025 yılı sonuna kadar uygulanmasına yönelik bir eylem planı hazırlaması ve zamanında düzenlemeler yapılmasını sağlama talimatı verdi.Belgede yer alan temel hükümler şöyle:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026-2030 yılları için göç politikası konseptini onayladı.
Putin hükümete, konseptin 2025 yılı sonuna kadar uygulanmasına yönelik bir eylem planı hazırlaması ve zamanında düzenlemeler yapılmasını sağlama talimatı verdi.
Belgede yer alan temel hükümler şöyle:
Bazı ülkenin Rusya üzerinde uyguladığı siyasi ve ekonomik baskı, göç akışının yapısı üzerinde önemli bir etki yaratmadı.
Dinamikleri nispeten istikrarlı ve pandemi öncesi seviyelere dönmüş durumda.
Yabancı işçi ihtiyacı nedeniyle işgücü akışındaki artış 2030 yılına kadar devam edecek.
Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik yeni tehditler ve zorlukların ortaya çıkması, göç politikasında iyileştirmeler yapılmasını gerektiriyor.
Göç konusunda işverenlerin sorumluluğunun artırılması yönünde tedbirler alınmalıdır.
Özel askeri harekat sırasında ayrılmak zorunda kalan yeni bölgelerin sakinlerinin geri dönmesi için koşullar yaratılmalıdır.
Göç politikası, Rusya'nın geleneksel manevi ve ahlaki değerlerini paylaşan yabancıların Rusya'ya yerleştirilmesini kolaylaştırmalıdır
Ayrıca, işsiz göçmenlerin ülkede kalma sürelerini sınırlandırırken, yetenekli yabancıların üniversitelere kabulüne yönelik mekanizmalar da içermelidir.
Bu politikanın uygulanması sonucunda 2030 yılına kadar kaçak göçmen sayısının ve yabancılar arasındaki suç oranının azaltılması gerekiyor.
Amaç, göçmenlerin Rus dilini öğrenmeleri, ülkede geçerli olan normları, manevi ve ahlaki değerleri benimsemelerine yardımcı olmaktır.
Etnik ve çok etnikli yerleşim birimlerinin oluşumunun engellenmesi öngörülüyor.
Düşük vasıflı yabancı işçilere olan talep, genellikle daha düşük maliyetler ve düşük işgücü organizasyonu düzeyiyle belirleniyor.
