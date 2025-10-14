Gazze'de serbest bırakılan Donbasslı Rusya vatandaşlığı almak istiyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/gazzede-serbest-birakilan-donbassli-rusya-vatandasligi-almak-istiyor-1100183891.html
14.10.2025
Gazze Şeridi'ndeki esaretten serbest bırakılan Donbass doğumlu Maksim Harkin'in annesi Natalya Harkina, oğlunun Rusya vatandaşlığı almak istediğini söyledi.Sputnik’e konuşan Natalya Harkina, “Mutlaka bunu yapacağız. O çok istiyor Rus pasaportu. Her zaman istiyordu. Esarete düşmeden önce vatandaşlık işlemleri sorunluydu. Donetsk'e gidip tüm belgeleri toplamak gerekiyordu” dedi.Harkina ayrıca Maksim'in 30 kilo kaybettiğini ve esaret sırasında korkunç koşullarda tutulduğunu belirterek, "Kesinlikle Rusya'ya gideceğiz. Şu anda bunun ne zaman olacağını söyleyemem. Her şey Maksim'in fiziksel durumuna bağlı. Biraz kilo alıp kendine gelip uçağa binebilecek duruma gelir gelmez, oraya gitmek istiyoruz” diye konuştu.Pazartesi günü HAMAS, Tel Aviv ile yapılan anlaşma kapsamında, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli rehineleri serbest bırakmıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kremlin'in Donbasslı rehinenin serbest bırakılmasıyla ilgili ortak sevinci paylaştığını ifade etmişti.
Gazze Şeridi'ndeki esaretten serbest bırakılan Donbass doğumlu Maksim Harkin'in annesi Natalya Harkina, oğlunun Rusya vatandaşlığı almak istediğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Natalya Harkina, “Mutlaka bunu yapacağız. O çok istiyor Rus pasaportu. Her zaman istiyordu. Esarete düşmeden önce vatandaşlık işlemleri sorunluydu. Donetsk'e gidip tüm belgeleri toplamak gerekiyordu” dedi.
Harkina ayrıca Maksim'in 30 kilo kaybettiğini ve esaret sırasında korkunç koşullarda tutulduğunu belirterek, "Kesinlikle Rusya'ya gideceğiz. Şu anda bunun ne zaman olacağını söyleyemem. Her şey Maksim'in fiziksel durumuna bağlı. Biraz kilo alıp kendine gelip uçağa binebilecek duruma gelir gelmez, oraya gitmek istiyoruz” diye konuştu.
Pazartesi günü HAMAS, Tel Aviv ile yapılan anlaşma kapsamında, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli rehineleri serbest bırakmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kremlin'in Donbasslı rehinenin serbest bırakılmasıyla ilgili ortak sevinci paylaştığını ifade etmişti.