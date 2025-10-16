https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/picassonun-tablosu-madridden-granadaya-giderken-kayboldu-1100241644.html

Picasso’nun tablosu Madrid’den Granada’ya giderken kayboldu

İspanyol yetkililer, ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait bir tablonun, Madrid’den Güney İspanya’daki Granada kentine sergilenmek üzere taşınırken kaybolduğunu açıkladı. Detaylar haberde...

Granada merkezli yerel gazete Ideal’in haberine göre, 600 bin euro (yaklaşık 700 bin dolar) değerindeki 'Naturaleza muerta con guitarra' (Gitarla Natürmort) adlı yağlı boya tablo, CajaGranada vakfı tarafından geçen hafta düzenlenen sergide gösterilmek üzere yola çıkarılmıştı. Vakfın açıklamasına göre sergideki tüm eserler özel koleksiyonlardan temin edilmişti.Ulusal polis kaynakları, tablonun kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğruladı ancak gizlilik kuralları nedeniyle ek bilgi vermedi.Tabloları, hırsızların hedefiPicasso eserleri yüksek değerleri nedeniyle sıklıkla hırsızların hedefi oluyor. Son yıllarda iki tablosu açık artırmalarda 140 milyon dolardan fazla fiyata alıcı buldu.Picasso kimdir?

