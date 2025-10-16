Picasso’nun tablosu Madrid’den Granada’ya giderken kayboldu
16:00 16.10.2025 (güncellendi: 16:01 16.10.2025)
Picasso'nun 'Naturaleza muerta con guitarra' (Gitarla Natürmort) adlı tablosu
İspanyol yetkililer, ünlü ressam Pablo Picasso’ya ait bir tablonun, Madrid’den Güney İspanya’daki Granada kentine sergilenmek üzere taşınırken kaybolduğunu açıkladı.
Granada merkezli yerel gazete Ideal’in haberine göre, 600 bin euro (yaklaşık 700 bin dolar) değerindeki 'Naturaleza muerta con guitarra' (Gitarla Natürmort) adlı yağlı boya tablo, CajaGranada vakfı tarafından geçen hafta düzenlenen sergide gösterilmek üzere yola çıkarılmıştı. Vakfın açıklamasına göre sergideki tüm eserler özel koleksiyonlardan temin edilmişti.
Ulusal polis kaynakları, tablonun kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğruladı ancak gizlilik kuralları nedeniyle ek bilgi vermedi.
Tabloları, hırsızların hedefi
Picasso eserleri yüksek değerleri nedeniyle sıklıkla hırsızların hedefi oluyor. Son yıllarda iki tablosu açık artırmalarda 140 milyon dolardan fazla fiyata alıcı buldu.
En ünlü hırsızlık olaylarından biri 1976 yılında Fransa’nın güneyindeki Avignon’da, Palais des Papes müzesinden 100’den fazla Picasso tablosunun çalınmasıyla gerçekleşmişti. Tüm eserler daha sonra geri alınmıştı.
Picasso kimdir?
1881’de Malaga’da doğan ve 1973’te hayatını kaybeden Picasso, sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Uzun kariyeri boyunca geleneksel anlayışları sorgulayan ve pek çok farklı üslup ve tema üzerinde deneyler yapan Picasso, eserlerinde sık sık nesneleri ters, sıra dışı veya farklı açılardan tasvir etmişti.
Sanatçının bu sıra dışı bakış açısının temelinde disleksi olduğu belirtiliyor.
Okuma sırasında harf ve kelimelerin yönü beyninde ters dönen Picasso, gördüklerini tuvaline aktarmış ve bu da onun ünlü eserlerinin oluşmasında önemli rol oynamış.
Küçük yaşta derslerde başarısız olsa da, cezalandırıldığı zamanlarda eskiz defterini çıkarıp çizim yaparak yaratıcılığını geliştirmişti.
14 yaşında Barselona Güzel Sanatlar Okulu’na kaydolan Picasso, sınıfları sık sık gezerek şehrin manzaralarını çizmeyi sürdürdü.
9 Ekim 2024, 22:33