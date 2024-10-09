https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/ingilterede-picasso-tablosuna-gazze-protestosu-1089033263.html
İngiltere'de Picasso tablosuna Gazze protestosu
İngiltere'de Picasso tablosuna Gazze protestosu
Sputnik Türkiye
İngiltere’de Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso tablosuna Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları protesto eden Youth Demand grubu Gazzeli bir anne ve... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T22:33+0300
2024-10-09T22:33+0300
2024-10-09T22:33+0300
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İngiltere'nin İsrail’e silah satışını protesto eden aktivistler, Ulusal Galeri'de sergilenen Picasso tablosunu hedef aldıİngiltere'nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri'de bulunan Picasso’ya ait 1901 tarihli La Maternite (Annelik) adlı tablo Youth Demand grubu üyeleri tarafından hedef alındı. Açıklamada İngiliz hükümetini suçlayan eylemciler, Gazze halkına yönelik soykırıma destek verildiğini belirtti. İngiltere'nin İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuldu. İki aktivist polis tarafından gözaltına alınırken tabloya zarar verilmediği açıklandı.La Maternite (Annelik) tablosu hikayesi nedir?Pablo Picasso'nun La Maternite (Annelik) adlı tablosu, sanatçının annelik ve çocuk temalarını işlediği önemli eserlerinden biri olarak tanınıyor. Eser, özellikle Mavi Dönem (1901-1904) sırasında annelik temasını ele aldığı çalışmalardan biri olarak bilinir. Bu dönem, sanatçının duygusal olarak zor zamanlar geçirdiği, eserlerinde melankoli, yoksulluk ve yalnızlık gibi temaları işlediği bir dönem olarak ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/israil-savunma-bakani-gallanttan-irana-misilleme-aciklamasi-yanitimiz-olumcul-kesin-ve-sasirtici-1089031601.html
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İngiltere'de Picasso tablosuna Gazze protestosu
İngiltere’de Ulusal Galeri'de sergilenen Pablo Picasso tablosuna Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları protesto eden Youth Demand grubu Gazzeli bir anne ve çocuğun fotoğrafını yapıştırdı. Grup yaptığı açıklamada İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulundu.
İngiltere'nin İsrail’e silah satışını protesto eden aktivistler, Ulusal Galeri'de sergilenen Picasso tablosunu hedef aldı
İngiltere'nin başkenti Londra’daki Ulusal Galeri'de bulunan Picasso’ya ait 1901 tarihli La Maternite (Annelik) adlı tablo Youth Demand grubu üyeleri tarafından hedef alındı. Açıklamada İngiliz hükümetini suçlayan eylemciler, Gazze halkına yönelik soykırıma destek verildiğini belirtti. İngiltere'nin İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuldu. İki aktivist polis tarafından gözaltına alınırken tabloya zarar verilmediği açıklandı.
La Maternite (Annelik) tablosu hikayesi nedir?
Pablo Picasso'nun La Maternite (Annelik) adlı tablosu, sanatçının annelik ve çocuk temalarını işlediği önemli eserlerinden biri olarak tanınıyor. Eser, özellikle Mavi Dönem (1901-1904) sırasında annelik temasını ele aldığı çalışmalardan biri olarak bilinir. Bu dönem, sanatçının duygusal olarak zor zamanlar geçirdiği, eserlerinde melankoli, yoksulluk ve yalnızlık gibi temaları işlediği bir dönem olarak ifade ediliyor.