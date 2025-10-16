https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/jose-mourinhodan-saranin-aciklamalarina-cevap-geldi-1100224919.html

Jose Mourinho'dan Saran'ın açıklamalarına cevap geldi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran dün yaptığı basın toplantısında eski teknik direktör Jose Mourinho'dan kadro dışı kalan oyunculara kadar bir çok... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, takıma ilişkin şampiyonluk, kadro dışı kalan oyuncular ve Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın basın toplantısındaki "Portekiz'de çok kötü bir kamp dönemi yaşanmış. Olacak iş değil" sözleri soruldu. Benfica'nın başına geçen ünlü teknik adamın Jose Mourinho'dan yazılı mesaj olarak gelen cümle "Ben artık Fenerbahçe ile ilgilenmiyorum" oldu.

