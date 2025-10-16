Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/unlu-futbolcunun-menajeri-burasi-fenerbahce-bizde-nasil-oynasin-bu-cocuk-diyerek-alay-etti-1100224700.html
Ünlü futbolcunun menajeri: 'Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti
Ünlü futbolcunun menajeri: 'Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti
Sputnik Türkiye
A Milli Takımı'n ve Juventus'un yıldız oyuncusu Kenan Yıldız'ın menajeri Doğan Ercan, genç futbolcunun Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde oyuncunun... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T07:07+0300
2025-10-16T07:07+0300
spor
fenerbahçe
juventus
bayern münih
kenan yıldız
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089670014_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8e5e9ea975c1b050a33e775c22cbfb8a.jpg
Juventus'ta ve A Milli Takım'da sergilediği performansla göz dolduran ve dünya çapında konuşan Kenan Yıldız'ın menajeri Doğan Ercan, Radyospor'da açıklamalarda bulundu. Juventus'un 100 milyon euroya bile Kenan Yıldız'ı satmayacağını ifade eden Menajer Ercan "Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler" dedi.Doğan Ercan Kenan Yıldız'ın Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde kendisinin Fenerbahçe ile temas ettiğini şu ifadelerle anlattı:Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın piyasa değeri 75 milyon Euro.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/fenerbahce-baskani-sarandan-kadro-disi-yorumu-irfan-can-kahveci-ve-cenk-tosun-karari-detayini-1100198586.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/19/1089670014_63:0:2792:2047_1920x0_80_0_0_0b45cf6c060b5b7804615692d8a78de6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, juventus, bayern münih, kenan yıldız
fenerbahçe, juventus, bayern münih, kenan yıldız

Ünlü futbolcunun menajeri: 'Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti

07:07 16.10.2025
© Georgi LicovskiKenan Yıldız
Kenan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© Georgi Licovski
Abone ol
A Milli Takımı'n ve Juventus'un yıldız oyuncusu Kenan Yıldız'ın menajeri Doğan Ercan, genç futbolcunun Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde oyuncunun Fenerbahçe ile temasını anlattı. Ercan, "Fenerbahçe'ye getirecektim" diyerek ismini vermediği bir yöneticinin kendileriyle alay ettiğini açıkladı.
Juventus'ta ve A Milli Takım'da sergilediği performansla göz dolduran ve dünya çapında konuşan Kenan Yıldız'ın menajeri Doğan Ercan, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.
Juventus'un 100 milyon euroya bile Kenan Yıldız'ı satmayacağını ifade eden Menajer Ercan "Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler" dedi.
Doğan Ercan Kenan Yıldız'ın Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde kendisinin Fenerbahçe ile temas ettiğini şu ifadelerle anlattı:

"Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti.

Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok... Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi"

Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın piyasa değeri 75 milyon Euro.
Saadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
SPOR
Fenerbahçe Başkanı Saran'dan kadro dışı yorumu: 'İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararı detayını paylaşmayacağım'
Dün, 12:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала