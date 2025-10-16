Ünlü futbolcunun menajeri: 'Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/unlu-futbolcunun-menajeri-burasi-fenerbahce-bizde-nasil-oynasin-bu-cocuk-diyerek-alay-etti-1100224700.html
A Milli Takımı'n ve Juventus'un yıldız oyuncusu Kenan Yıldız'ın menajeri Doğan Ercan, genç futbolcunun Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde oyuncunun Fenerbahçe ile temasını anlattı. Ercan, "Fenerbahçe'ye getirecektim" diyerek ismini vermediği bir yöneticinin kendileriyle alay ettiğini açıkladı.
Juventus'ta ve A Milli Takım'da sergilediği performansla göz dolduran ve dünya çapında konuşan Kenan Yıldız'ın menajeri Doğan Ercan, Radyospor'da açıklamalarda bulundu.
Juventus'un 100 milyon euroya bile Kenan Yıldız'ı satmayacağını ifade eden Menajer Ercan "Değeri 100 milyonun üzerinde. Al Ahli iki yıl önce 70 milyon euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon 2029'a kadar yenilediler" dedi.
Doğan Ercan Kenan Yıldız'ın Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde kendisinin Fenerbahçe ile temas ettiğini şu ifadelerle anlattı:
"Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti.
Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok... Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi"
Transfermarkt verilerine göre Kenan Yıldız'ın piyasa değeri 75 milyon Euro.