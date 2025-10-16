Ünlü futbolcunun menajeri: 'Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti

"Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti.

Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok... Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi"