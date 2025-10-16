https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/gronland-kuculuyor-uydu-verileri-yeni-gercekleri-ortaya-koydu-1100244772.html
Grönland küçülüyor: Uydu verileri yeni gerçekleri ortaya koydu
Grönland küçülüyor: Uydu verileri yeni gerçekleri ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Yeni uydu analizleri, Grönland’ın yalnızca buzullarını değil, kara kütlesinin şeklini de kaybettiğini ortaya koydu. Detaylar haberde...
2025-10-16T17:34+0300
2025-10-16T17:34+0300
2025-10-16T17:34+0300
yaşam
grönland
küçülme
uydu görüntüsü
harita
atlantik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094384812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c0112d4c487c08239888c10700d2130.jpg
Yaklaşık 2 milyon 175 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge. 50 bini aşkın nüfusun yaşadığı ada, Arktik ile Atlantik okyanusları arasında yer alıyor. Yüzeyinin neredeyse tamamı, yani yaklaşık 1.8 milyon kilometrekarelik bölümü, kalın bir buz tabakasıyla kaplı durumda.Konumunu da etkiliyorAncak bilim insanlarına göre bu buz tabakasının erimesi, sadece deniz seviyelerini değil, Grönland’ın konumunu da etkiliyor.Uzmanlar, son yirmi yılda adanın bazı bölgelerinde genişleme, bazılarında ise sıkışma gözlemledi. Yani Grönland aynı anda hem ‘büyüyor’ hem de ‘daralıyor.’Araştırmayı yürüten jeodezi uzmanı Danjal Longfors Berg, “Son yıllarda buz erimesinin tetiklediği dinamikler nedeniyle Grönland’ın çoğunlukla genişlediğini düşünüyorduk. Ancak bizi şaşırtan bir şekilde, adanın bazı bölgelerinde ‘bir araya çekildiğini’ ya da ‘küçüldüğünü’ de gördük,” ifadelerini kullandı.‘Hareketini anlamak önemli’Bilim insanları, ülke genelinde 58 GPS istasyonundan toplanan verilerle Grönland’ın yüksekliğinde ve konumunda meydana gelen değişimleri ayrıntılı biçimde inceledi. Bu, adanın hareketlerinin bu denli kapsamlı biçimde ortaya konduğu ilk araştırma olarak kayda geçti.Ekip ayrıca, Grönland’ın yaklaşık 26 bin yıl önceki konumundan günümüze kadar olan hareketlerini modelleyen bir çalışma da geliştirdi.Model, hızlanan iklim değişikliğinin Arktik bölge üzerindeki etkilerini de açıkça gösteriyor.Berg, araştırmanın önemine dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/buzul-cagindan-kalma-mikroorganizmalar-canlandirildi-1100176304.html
grönland
atlantik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094384812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c5ae1e1c73e34eb3f02bbb8ea9868ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
grönland, uydu, harita, buzullar
grönland, uydu, harita, buzullar
Grönland küçülüyor: Uydu verileri yeni gerçekleri ortaya koydu
Yeni uydu analizleri, Grönland’ın yalnızca buzullarını değil, kara kütlesinin şeklini de kaybettiğini ortaya koydu. Jeobilimciler, adanın hem kuzeybatıya doğru kaydığını hem de bazı bölgelerde küçülme eğilimi gösterdiğini bildirdi.
Yaklaşık 2 milyon 175 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası olan Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge.
50 bini aşkın nüfusun yaşadığı ada, Arktik ile Atlantik okyanusları arasında yer alıyor. Yüzeyinin neredeyse tamamı, yani yaklaşık 1.8 milyon kilometrekarelik bölümü, kalın bir buz tabakasıyla kaplı durumda.
Ancak bilim insanlarına göre bu buz tabakasının erimesi, sadece deniz seviyelerini değil, Grönland’ın konumunu da etkiliyor.
Erime nedeniyle azalan yer altı basıncı, kaya kütleleri ve tektonik plakalar üzerinde hareket yaratıyor. Bu durum, adanın her yıl yaklaşık iki santimetre
kadar kuzeybatıya kaymasına yol açıyor.
Uzmanlar, son yirmi yılda adanın bazı bölgelerinde genişleme, bazılarında ise sıkışma gözlemledi. Yani Grönland aynı anda hem ‘büyüyor’ hem de ‘daralıyor.’
Araştırmayı yürüten jeodezi uzmanı Danjal Longfors Berg, “Son yıllarda buz erimesinin tetiklediği dinamikler nedeniyle Grönland’ın çoğunlukla genişlediğini düşünüyorduk. Ancak bizi şaşırtan bir şekilde, adanın bazı bölgelerinde ‘bir araya çekildiğini’ ya da ‘küçüldüğünü’ de gördük,” ifadelerini kullandı.
‘Hareketini anlamak önemli’
Bilim insanları, ülke genelinde 58 GPS istasyonundan toplanan verilerle Grönland’ın yüksekliğinde ve konumunda meydana gelen değişimleri ayrıntılı biçimde inceledi. Bu, adanın hareketlerinin bu denli kapsamlı biçimde ortaya konduğu ilk araştırma olarak kayda geçti.
Ekip ayrıca, Grönland’ın yaklaşık 26 bin yıl önceki konumundan günümüze kadar olan hareketlerini modelleyen bir çalışma da geliştirdi.
Model, hızlanan iklim değişikliğinin Arktik bölge üzerindeki etkilerini de açıkça gösteriyor.
Berg, araştırmanın önemine dikkat çekti:
Karasal kütlelerin hareketini anlamak çok önemli. Bu sadece yerbilimi açısından ilginç değil; aynı zamanda ölçüm ve navigasyon açısından da kritik, çünkü Grönland’daki sabit referans noktaları bile yavaş yavaş yer değiştiriyor.