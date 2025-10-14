https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/buzul-cagindan-kalma-mikroorganizmalar-canlandirildi-1100176304.html

Buzul çağından kalma mikroorganizmalar canlandırıldı

Buzul çağından kalma mikroorganizmalar canlandırıldı

Araştırmacılar, Alaska’daki donmuş toprak örneklerini farklı sıcaklıklarda inkübe etti ve son buzul çağından kalma mikroorganizmaların yeniden aktif hale gelip karbonu parçalamaya başladığını buldu.

Yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık 40 bin yıldır donmuş toprakta hareketsiz kalan mikroorganizmalar, Arktik yazlarının uzaması halinde yeniden ‘uyanabilir’ ve sera gazları üretmeye başlayabilir.Journal of Geophysical Research: Geosciences dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, son buzul çağından (yaklaşık 2.6 milyon ila 11 bin 700 yıl önce) bu yana uykuda olan mikroorganizmalar, gelecekteki iklim koşulları altında yalnızca birkaç ay içinde yeniden aktive olabilir.‘Küresel ısınmayla tetiklenebilir’Bilim insanları, bu durumun yılda yalnızca birkaç ay bile sürse, ‘donmuş toprağın çözülmesini ve küresel ısınmayı hızlandıracak bir geri besleme döngüsünü’ tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.Önce örnekler toplandıYeni çalışma kapsamında araştırmacılar, toprağın yüzde 85’inin donmuş olduğu Alaska’da Fairbanks yakınlarındaki Donmuş Toprak Araştırma Tüneli’nden örnekler topladı. Yerden yaklaşık 15 metre derinlikteki tünel, 107 metre uzunluğunda ve geç Pleistosen dönemine (yaklaşık 129 bin ila 11 bin 700 yıl önce) ait katmanlara erişim sağlıyor.Ekip, bu dönemde yaşamış mikroorganizmaların yeniden canlanma ve büyüme oranlarını belirlemek amacıyla yola çıkmıştı.Ancak tünele girdiklerinde, duvarlardan dışarı çıkan mamut ve bizon kemiklerini de fark etti.California Teknoloji Enstitüsü’nde (Caltech) jeobiyoloji alanında doktora sonrası araştırmacı Tristan Caro, “Tünele girdiğinizde ilk fark ettiğiniz şey, çok kötü koktuğu,” derken ekledi:Simülasyon hedefiyle yola çıktıLaboratuvara döndüklerinde araştırmacılar, örnekleri ağır hidrojen atomları (döteryum)içeren suyla doyurdu. Ardından örnekleri -4, 4 ve 12 santigrat dereceye ayarlanmış buzdolaplarında inkübe ettiler ve mikrobiyal aktivitedeki değişiklikleri düzenli olarak izlediler.Amaç, gelecekteki iklim koşullarında Alaska yazında neler olacağını simüle etmekti.Deneyin ilk ayında, çok az değişim görüldü. Yalnızca birkaç mikroorganizma uzun uykusundan uyanmıştı. Günde yalnızca yüzde 0.001 ila 0.01 arasında hücre yenilenmesi gözlendi.6 ay sonra büyük değişimAncak sonraki aylarda her şey değişti. Döteryum, mikroorganizmaların hücre zarlarını oluşturmak için ne kadar su kullandıklarını takip etmeyi sağladı. Bu da ‘antik organizmaların glikolipit adı verilen yağ asitlerini tercihli olarak ürettiklerini’ ortaya koydu. Araştırmacılar, bu bileşiklerin mikropların donmaya karşı korunmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.Sonuçlar, Arktik bölgesi ve genel olarak Dünya iklimi açısından büyük önem taşıyor çünkü donmuş topraktaki mikroorganizmalar, besin olarak ‘organik maddeyi kullanıp bunu karbondioksit ve metana dönüştürüyor.’Arktik’te sıcaklıklar daha hızlı artıyorArktik bölgesinde sıcaklıklar dünyanın geri kalanına göre çok daha hızlı artıyor. Bu da donmuş toprağın daha uzun süre ve daha derin katmanlarda çözülmesine neden oluyor. Yaz mevsimleri uzadıkça ve sıcaklıklar derinlere işledikçe, ‘antik mikroplar yeniden uyanabilir ve karbon salımına başlayabilir.’Kuzey bölgelerdeki donmuş toprak, şu anda dünya atmosferinde bulunan karbonun yaklaşık iki katını depoluyor. Bu karbonun büyük miktarda açığa çıkması, iklim değişikliğine önemli ölçüde katkıda bulunabilir ve bir ‘ısınma–çözülme–yeniden ısınma’ döngüsünü tetikleyebilir.

