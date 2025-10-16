https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/trump-su-anda-putin-ile-telefonda-gorusuyorum-1100246459.html

Trump: Şu anda Putin ile telefonda görüşüyorum

Trump: Şu anda Putin ile telefonda görüşüyorum

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştüğünü, görüşmenin ardından sonuçları paylaşacağını ve görüşmenin uzun süreceğini belirtti. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TruthSocial'da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü, görüşmenin ardından sonuçları paylaşacağını ve görüşmenin uzun süreceğini ifade etti.Trump, “Şu anda Başkan Putin ile konuşuyorum” diye yazdı ve şöyle devam etti:Putin ve Trump en son 19 Ağustos'ta görüşmüştü. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, liderlerin Rus ve Ukrayna heyetleri arasında doğrudan temasların devam etmesini desteklediklerini açıklamıştı. Liderler ayrıca müzakerelerde Moskova ve Kiev’den temsilci seviyesi yükselteme imkanını görüşmek için anlaşmıştı.

