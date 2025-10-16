Akdeniz kaynıyor, Batılı ülkeler 'Kıbrıs kartını' oynuyor: Emekli Tümamiral Kutluk 'Kimse bize geri adım attıramaz' dedi

Güney Kıbrıs'ta kimsenin büyük çaplı plan yaparak, adada Türkiye'yi geri adım attıracak bir imkanı kesinlikle olamaz. Burada hangi ülkeyi Güney Kıbrıs'ın yanına koyarsanız koyun bu durum geçerlidir. Türkiye'nin burada stratejik üstünlüğü ve el üstünlüğü vardır. Bundan dolayı Türkiye, burada olabilecek herhangi bir güvenlik kaygısını kendi askeri varlığıyla çözer. Anadolu'dan getireceği takviyelerle bunu pekiştirir. Hava gücüyle oraya üç dakikada, beş dakikada erişebilir. Deniz gücüyle dört-beş saatte erişebilir. Adada zaten bir kol ordusu var, Kuzey Kıbrıs'ı koruyan.

Kuzey Kıbrıs'ın kendisine ait bir tümeni ve topraklarının güvenliğini sağlayan Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri bulunuyor. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'tan herhangi birileri şayet adadaki bu statükoyu kuvvetle değiştirmek yoluna giderse, herhangi biri diyorum - İsrail, Fransa, Amerika, Rusya - hepsini koyun oraya. Kim buna teşebbüs ederse adanın tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar. İngilizler dahil olmuşsa, İngiliz üslerinin de kaybı söz konusu olabilir.

Dolayısıyla adada iki tane İngiliz üssü var, 1960 anlaşmasıyla varlıkları devam ediyor. Bu durumda emrivaki yaratmaya girişecek olanlar bu hesabı kafalarına yapmışlardır. Dolayısıyla böyle bir şeye teşebbüs etmeyeceklerini varsayabiliriz.