Kuzey Kıbrıs yeni cumhurbaşkanını seçecek: Anketler ne diyor?

Kuzey Kıbrıs, 19 Ekim Pazar günü cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidiyor. Ankatlere göre sekiz adaylı seçimde yarış, mevcut Cumharbaşkanı Ersin Tatar ve CTP adayı Tufan Erhürman arasında geçecek. Detaylar haberde...

Kuzey Kıbrıs tarihinin 11’inci cumhurbaşkanlığı seçimi olacak seçime katılan sekiz aday pusuladaki sırasıyla şu isimler:Bu yılki seçimlerde hiç kadın aday yok. Kuzey Kıbrıs tarihinde şimdiye kadar üç kadın aday oldu.Yüzde 50 sağlanamazsa ikinci tura kalacakKuzey Kıbrıs Anayasası'nın 99'uncu maddesine göre cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasının alınması gerekiyor.Kuzey Kıbrıs’ta bu seçimde oy kullanacak seçmen sayısı ise 218 bin 313 olarak açıklandı.Anketlere göre kim önde?İki farklı güncel anket sonuçlarına göre seçim yarışı iki aday arasında ilerliyor.Ersin Tatar (Bağımsız Aday)Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi Adayı)Kuzey Kıbrıs yerel basınına göre yüzde 6 civarındaki kararsız oyları seçimin kıyasıya geçmesine neden olabilir.

