ABD’de Rusya'nın Kennedy suikastıyla ilgili gizliliğini kaldırdığı belgeler yayınlandı
Sputnik Türkiye
ABD Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, Rusya tarafından sağlanan ve Kennedy suikastına ilişkin gizliliği kaldırılmış belgeleri internette paylaştı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti üyesi Anna Paulina Luna, daha önce Rusya tarafından kendisine iletilen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin suikastına ilişkin gizliliği kaldırılmış belgeleri internette yayınladığını duyurdu.Luna, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Belgeler, John F. Kennedy'ye ilişkin gerçeklere odaklanan bir Substack sayfasında yayınlandı.Daha önce Luna, ABD arşiv servisinin faaliyetlerini durdurması nedeniyle Rusya'dan gelen verilerin yüklenmesinde yardımcı olamadığını açıklamıştı.Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada Rus Büyükelçi Aleksandr Darçiyev’in, ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili gizliliği kaldırılmış Sovyet belgelerine dayanan Rusya Federal Arşiv Ajansı (Rosarhiv) materyallerini ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Partili üyesi Anna Pauline Luna'ya teslim ettiği belirtmişti.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
