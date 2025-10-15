Türkiye
Rusya Büyükelçisi, Kennedy suikastıyla ilgili belgeleri Kongre üyesine teslim etti
Rusya Büyükelçisi, Kennedy suikastıyla ilgili belgeleri Kongre üyesine teslim etti
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Darçiyev’in, Kennedy suikastıyla ilgili Sovyet belgelerini Kongre üyesi Luna'ya sunduğu belirtildi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus Büyükelçi Aleksandr Darçiyev’in, ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili gizliliği kaldırılmış Sovyet belgelerine dayanan Rusya Federal Arşiv Ajansı (Rosarhiv) materyallerini ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Partili üyesi Anna Pauline Luna'ya teslim ettiği bildirildi.Törenin Darçiyev’in Washington’daki konutunda düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Luna'yı konutunda kabul eden Darchiev, ‘Kennedy Suikasti ve Sovyet-Amerikan İlişkileri’ dergisinin editörleri tarafından toplanan arşiv verilerinin, yaşanan trajediye ek ışık tutacağını umduğunu dile getirdi” ifadesi kullanıldı.Darçiyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürütmeyi vaat ettiği Kennedy suikastı ile ilgili ek soruşturma kapsamında, “hak sahibinin onayıyla, Rosarhiv tarafından yayınlanması planlanan, gizliliği kaldırılmış Sovyet belgelerine dayanan materyallerin bir kısmını” verdi. Bunun, Kongre üyesi Luna’nın isteği üzerine yapıldığı belirtildi.Bu materyallerinin bir kısmını daha önce, Kennedy cenaze töreninde Sovyetler Birliği'ni temsil eden Yüksek Konsey Başkanı Anastas Mikoyan’ın verdiğini anımsatıldı.Kongre üyesi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçiliği’ne teşekkür ederek, “Bu, büyük tarihi öneme sahip” diye kaydetti.Luna, uzmanların derhal belgeleri incelemeye ve çevirmeye başlayacağını, daha sonra da yayınlayacaklarını vurguladı.
Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Rus Büyükelçi Aleksandr Darçiyev’in, ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili gizliliği kaldırılmış Sovyet belgelerine dayanan Rusya Federal Arşiv Ajansı (Rosarhiv) materyallerini ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi Partili üyesi Anna Pauline Luna'ya teslim ettiği bildirildi.
Törenin Darçiyev’in Washington’daki konutunda düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Luna'yı konutunda kabul eden Darchiev, ‘Kennedy Suikasti ve Sovyet-Amerikan İlişkileri’ dergisinin editörleri tarafından toplanan arşiv verilerinin, yaşanan trajediye ek ışık tutacağını umduğunu dile getirdi” ifadesi kullanıldı.
Darçiyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürütmeyi vaat ettiği Kennedy suikastı ile ilgili ek soruşturma kapsamında, “hak sahibinin onayıyla, Rosarhiv tarafından yayınlanması planlanan, gizliliği kaldırılmış Sovyet belgelerine dayanan materyallerin bir kısmını” verdi. Bunun, Kongre üyesi Luna’nın isteği üzerine yapıldığı belirtildi.
Bu materyallerinin bir kısmını daha önce, Kennedy cenaze töreninde Sovyetler Birliği'ni temsil eden Yüksek Konsey Başkanı Anastas Mikoyan’ın verdiğini anımsatıldı.
Kongre üyesi, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçiliği’ne teşekkür ederek, “Bu, büyük tarihi öneme sahip” diye kaydetti.
Luna, uzmanların derhal belgeleri incelemeye ve çevirmeye başlayacağını, daha sonra da yayınlayacaklarını vurguladı.
