Vedat Milor'un da listesindeydi: 58 yıllık tarihi esnaf lokantası iflas etti
Vedat Milor'un da listesindeydi: 58 yıllık tarihi esnaf lokantası iflas etti
İstanbul'da 58 yıllık tarihi Şahin Lokantası iflas etti. Lokanta ünlü isim Vedat Milor'un da tavsiye listesinde yer alıyordu. 15.10.2025
İstanbul Beyoğlu'nda 58 yıldır hizmet veren ve 'en iyi esnaf lokantası' seçilen Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Lokanta, ünlü gurme Vedat Milor'un da tavsiye listesinde yer alıyordu. En iyi esnaf lokantası seçilmişti2009 yılında 'En İyi Esnaf Lokantası' seçilen İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Lokanta, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti, ancak mahkeme ise ‘borca batık’ olduğuna hükmederek iflasına karar verdi.Mahkemenin kararına göre Tarihi Şahin Lokantası’nın iflas tasfiyesi İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
Vedat Milor'un da listesindeydi: 58 yıllık tarihi esnaf lokantası iflas etti

13:52 15.10.2025 (güncellendi: 13:53 15.10.2025)
İstanbul'da 58 yıllık tarihi Şahin Lokantası iflas etti. Lokanta ünlü isim Vedat Milor'un da tavsiye listesinde yer alıyordu.
İstanbul Beyoğlu'nda 58 yıldır hizmet veren ve 'en iyi esnaf lokantası' seçilen Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Lokanta, ünlü gurme Vedat Milor'un da tavsiye listesinde yer alıyordu.

En iyi esnaf lokantası seçilmişti

2009 yılında 'En İyi Esnaf Lokantası' seçilen İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti. Lokanta, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato sürecine girmişti, ancak mahkeme ise ‘borca batık’ olduğuna hükmederek iflasına karar verdi.
Mahkemenin kararına göre Tarihi Şahin Lokantası’nın iflas tasfiyesi İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
