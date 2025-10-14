https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/dunya-markalarina-uretim-yapiyordu-tekstil-firmasi-iflas-etti-1100166364.html
Dünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil firması iflas etti
Zara, Bershka ve Next gibi dünya devlerine üretim yapan 3F Tekstil iflas etti. 14.10.2025, Sputnik Türkiye
Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biri olan, Zara, Bershka, Next gibi dünya devlerine üretim yapan tekstil firması 3F Tekstil için iflas kararı verildi. Bir yıl önce konkordato ilan etmiştiŞirket geçen sene konkordato ilan etmişti ama bu süre içerisinde borçlarını ödeyemediği için iflas kararı verildi. Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.
