Dünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil firması iflas etti
Dünya markalarına üretim yapıyordu: Tekstil firması iflas etti
14.10.2025
Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biri olan, Zara, Bershka, Next gibi dünya devlerine üretim yapan tekstil firması 3F Tekstil için iflas kararı verildi. Bir yıl önce konkordato ilan etmiştiŞirket geçen sene konkordato ilan etmişti ama bu süre içerisinde borçlarını ödeyemediği için iflas kararı verildi. Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.
Zara, Bershka ve Next gibi dünya devlerine üretim yapan 3F Tekstil iflas etti.
Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından biri olan, Zara, Bershka, Next gibi dünya devlerine üretim yapan tekstil firması 3F Tekstil için iflas kararı verildi.

Bir yıl önce konkordato ilan etmişti

Şirket geçen sene konkordato ilan etmişti ama bu süre içerisinde borçlarını ödeyemediği için iflas kararı verildi. Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi dev markalara çalışan şirketin, İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.
