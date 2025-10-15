https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/abdde-senato-butce-tasarilarini-8-kez-reddetti-1100191098.html

ABD’de Senato bütçe tasarılarını 8. kez reddetti

Sputnik Türkiye

ABD’de hükümet kapanması devam ederken Cumhuriyetçilerin önerdiği bütçe tasarısını bir kez daha Senato’da kabul edilmedi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-15T08:20+0300

2025-10-15T08:20+0300

2025-10-15T08:18+0300

dünya

abd

abd kongresi

abd senatosu

bütçe

tasarı

john thune

scott bessent

donald trump

cumhuriyetçiler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080402079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d345c0f407adf0f9c8d4358070bdb2e.jpg

ABD parlamentosunun üst kanadı Senato’da, Cumhuriyetçiler tarafından sunulan hükümet finansmanının devam edilmesi yönündeki tasarı yeterince destek alamadı.Senato’daki Cumhuriyetçilerin lideri John Thune, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin kapanmasını sona erdirmek için hala beş Demokrat oyuna ihtiyaçları olduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Pazartesi günü, hükümetin kapanmasının ABD ekonomisi ve vatandaşların yaşamları üzerinde etkisini göstermeye başladığını belirtti.ABD’de hükümet kapanmasıKongre'nin hükümet bütçesini onaylamadığı ABD'de yeni mali yıl 1 Ekim'de başladı. Federal hükümeti faaliyetleri askıya almaya zorladı. Bu durumdan 800 binden fazla kişi, yani çalışanların yüzde 40'ı etkilendi.Cumhuriyetçiler, Kongre'nin her iki meclisini de kontrol etse de hükümete yönelik finansmanın devam etmesi için Senato'da 60 oy almaları gerekiyor. Halihazırda iktidar parti 53 sandalyeye sahip.Başkan Donald Trump, olanların suçunu Demokratlara yükledi. Yönetim, hükümet kapanmasından yararlanarak personel ve maaş kesintilerine başladı ve Cumhuriyetçilerin destek vermediği programları iptal etti.Bu süreçte ABD Silahlı Kuvvetleri tam kadro görevine devam ediyor ve federal güvenlik güçleri çalışanları da işe gitmek zorundayken henüz maaşlarını almıyorlar.Uzmanlar, hükümet kapanmasının ABD'nin ekonomik büyümesini her hafta 0.1-0.2 puan düşürdüğü uyarısında bulundu. Mevcut kriz uzarsa, sonuçları ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyebilir.

2025

abd, abd kongresi, abd senatosu, bütçe, tasarı, john thune, scott bessent, donald trump, cumhuriyetçiler, demokratlar