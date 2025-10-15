https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/macaristan-rus-enerji-kaynaklarindan-vazgecmeyecegiz-1100200534.html

Macaristan: Rus enerji kaynaklarından vazgeçmeyeceğiz

Rusya Enerji Haftası'nda konuşan Szijjarto, AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını durdurma planlarını kabul etmeyeceklerini vurguladı. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100200041_0:116:2639:1600_1920x0_80_0_0_b5bc97f0bc28d968589c9772ce72c7da.jpg

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sizjjarto, Rusya'dan enerji kaynakları ithalatından vazgeçilmesine karşı olduklarını belirtti.Bugün Moskova'da başlayan Rusya Enerji Haftası'nda konuşan Szijjarto, AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklama planlarına karşı olduklarının altını çizdi.Szijjarto, "AB'nin RePowerEU planına mümkün olan en son ana kadar karşı çıkacağız. Pazartesi günü enerji bakanları bir araya gelince, sözde 'çeşitlendirmenin' (Rus enerji kaynaklarını terk edip başka kaynaklara yönelmenin) Macaristan'a enerji arzını kesmek anlamına geleceğini açıkça belirteceğim" dedi.Macaristan'ın ulusal enerji güvenliği çerçevesinde hiçbir ülkenin kendisine baskı yapmasına asla izin vermeyeceğini kaydeden Szijjarto, Macar enerji sektörünün artık güvende olduğunu vurguladı.'Ukrayna'da barışın sağlanacağını umuyoruz'Konuşmasında Ukrayna krizine de değinen Macaristan Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü konusunda umutlu olduğunu belirterek, bunun ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi. Szijjarto, Ukrayna meselesiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

