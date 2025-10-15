https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/italya-israili-3-0-yendi-israil-dunya-kupasina-kalma-sansini-kaybetti-1100188097.html
İtalya, İsrail’i 3-0 yendi: İsrail, Dünya Kupası'na kalma şansını kaybetti
Sputnik Türkiye
2025-10-15T00:32+0300
2025-10-15T00:32+0300
2025-10-15T00:32+0300
spor
dünya kupası
i̇srail
maç
maç yayını
tarihi maç
dünya kupası
fifa dünya kupası
2006 dünya kupası
fifa dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090163194_0:1:978:551_1920x0_80_0_0_8d771ea1432e3b31459b539f550f09c8.png
Bluenergy Stadyumu’nda oynanan mücadelede İtalya, İsrail'i 3-0 mağlup etti.Galibiyeti getiren goller Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini’den geldi. Bu sonuçla Norveç 18 puanla liderliğini sürdürürken, İtalya 15 puanla ikinci sırada yer aldı. İsrail’in yalnızca bir maçı kaldığı için Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya’yı geçme şansı kalmadı.Karşılaşma sırasında kentte düzenlenen Filistin’e destek, İsrail karşıtı yürüyüşte polisle bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/2026-fifa-dunya-kupasi-a-milli-futbol-takimi-gurcistani-4-1-maglup-etti-1100186932.html
i̇srail
SON HABERLER
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090163194_122:0:857:551_1920x0_80_0_0_00d7237176cd11593005ead1c1400a18.png
İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda sahasında karşılaştığı İsrail’i 3-0 mağlup ederek play-off biletini garantiledi. İsrail ise Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.
Bluenergy Stadyumu’nda oynanan mücadelede İtalya, İsrail'i 3-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren goller Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini’den geldi. Bu sonuçla Norveç 18 puanla liderliğini sürdürürken, İtalya 15 puanla ikinci sırada yer aldı. İsrail’in yalnızca bir maçı kaldığı için Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya’yı geçme şansı kalmadı.
Karşılaşma sırasında kentte düzenlenen Filistin’e destek, İsrail karşıtı yürüyüşte polisle bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.