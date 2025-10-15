Türkiye
İtalya, İsrail'i 3-0 yendi: İsrail, Dünya Kupası'na kalma şansını kaybetti
İtalya, İsrail’i 3-0 yendi: İsrail, Dünya Kupası'na kalma şansını kaybetti
İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda sahasında karşılaştığı İsrail'i 3-0 mağlup ederek play-off biletini garantiledi. İsrail ise Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.
Bluenergy Stadyumu’nda oynanan mücadelede İtalya, İsrail'i 3-0 mağlup etti.Galibiyeti getiren goller Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini’den geldi. Bu sonuçla Norveç 18 puanla liderliğini sürdürürken, İtalya 15 puanla ikinci sırada yer aldı. İsrail’in yalnızca bir maçı kaldığı için Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya’yı geçme şansı kalmadı.Karşılaşma sırasında kentte düzenlenen Filistin’e destek, İsrail karşıtı yürüyüşte polisle bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.
i̇srail
© AP PhotoAjax-Maccabi Tel Aviv maçı
Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
© AP Photo
İtalya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda sahasında karşılaştığı İsrail’i 3-0 mağlup ederek play-off biletini garantiledi. İsrail ise Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.
Bluenergy Stadyumu’nda oynanan mücadelede İtalya, İsrail'i 3-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren goller Mateo Retegui (2) ve Gianluca Mancini’den geldi. Bu sonuçla Norveç 18 puanla liderliğini sürdürürken, İtalya 15 puanla ikinci sırada yer aldı. İsrail’in yalnızca bir maçı kaldığı için Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya’yı geçme şansı kalmadı.
Karşılaşma sırasında kentte düzenlenen Filistin’e destek, İsrail karşıtı yürüyüşte polisle bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandığı bildirildi.
