A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan’ı 4-1 yendi

Kocaeli Stadı'nda 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan karşısında sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Türkiye, grubu ilk iki sırada bitirmek için büyük avantaj elde etti.Kocaeli Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'den geldi. Merih Demiral, memleketi Kocaeli'de oynanan Gürcistan karşılaşmasında 22 ve 52. dakikalarda kazanılan kornerlerde yaptığı kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı.Gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini elde eden Türkiye puanını 9'a yükseltirken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Grubun diğer maçında Bulgaristan'ı 4-0 yenen İspanya 12 puanla liderliğini sürdürdü. Son sıradaki Bulgaristan'ın ise puanı bulunmuyorA Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile oynadığı 8. maçta 6. galibiyetini elde etti. Milli takım, rakibine 1 kez kaybederken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.Oynanan 8 maçta Türkiye 22 gol atarken, Gürcistan 9 kez fileleri havalandırdı.Milli takım, gruptaki son iki maçını 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da Sevilla'da İspanya ile oynayacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

