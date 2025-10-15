https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/elektrikli-arac-satislarinda-rekor-2-milyon-esigi-asildi-1100195297.html

Elektrikli araç satışlarında rekor: Satışlar ilk kez aylık bazda 2 milyon eşiğini aştı

Dünya çapında elektrikli araç satışları eylülde 2,1 milyonla aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Elektrikli araç satışları yükseliş eğiliminde. Eylül ayına dair veriler, elektrikli araç satışında rekor seviyelerin görüldüğünü ortaya çıkardı.Elektrikli araç satışları: Eylülde 2.1 milyon araç satıldıİngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion, küresel elektrikli araç satışlarında eylül ayına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, dünyada geçen ay 2,1 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece ilk kez elektrikli araç satışları aylık bazda 2 milyon eşiğini aşarak rekor seviyeye çıktı. Satışlar eylülde aylık bazda yüzde 20, yıllık bazda ise yüzde 24 artış gösterdi.Rekor satışların ardından ocak-eylül döneminde dünyada satılan toplam elektrikli araç sayısı 14,7 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışlar geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 26 yükseldi.Elektrikli araç satışında lider değişmiyor: ÇinDünyada geçen ay satılan 2,1 milyon elektrikli aracın 1,3 milyonu Çin'de kayıtlara geçti. Ülkede ocak-eylül dönemindeki satışlar da yüzde 24 artışla 9 milyona ulaştı. Böylece, bu dönemdeki toplam satışların yüzde 61'i Çin'de gerçekleşti.Avrupa'daki satışlarda güçlü artışElektrikli araç satışları geçen ay Avrupa'da da 427 binle rekor seviyeye çıktı. Satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 55 ve yıllık bazda yüzde 36 yükseldi. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya Avrupa'da elektrikli araç satışlarında güçlü büyüme görülen önemli pazarlar olmaya devam etti. Avrupa'da elektrikli araç satışları yılın 9 aylık döneminde ise yüzde 32 artışla 3 milyona ulaştı.Türkiye'de elektrikli araç satışlarıTürkiye'de yılın 9 ayında benzinli ve dizel otomobil satışlarında düşüş sürerken, elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 44,7'lik pazar payıyla 331 bin 955'e yükseldi.

