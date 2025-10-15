Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz... 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:
19:13 15.10.2025 (güncellendi: 19:35 15.10.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demek" değerlendirmesinde bulundu.
"Dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir."
"Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demek"
