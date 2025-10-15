https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/turkiye-ve-dunyada-nadir-toprak-elementleri-tartismalari-asil-deger-teknolojiyi-ureten-ulkelerde-1100202750.html
Türkiye ve dünyada nadir toprak elementleri tartışmaları: Asıl değer, teknolojiyi üreten ülkelerde kalıyor
Türkiye ve dünyada nadir toprak elementleri tartışmaları: Asıl değer, teknolojiyi üreten ülkelerde kalıyor
Sputnik Türkiye
Eskişehir, Beylikova'daki nadir elementler sahasındaki rezervlerin işlenmesinin ABD’ye verildiği iddiaları gündemde. Türkiye’deki rezervlerin durumunu MMO Başkanı Yüksel Sputnik'e anlattı.
2025-10-15T13:42+0300
2025-10-15T13:42+0300
2025-10-15T14:05+0300
türki̇ye
nadir toprak elementleri
eskişehir beylikova nadir toprak elementleri (nte) sahası
türkiye
dünya
maden mühendisleri odası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100202098_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e1f6fe0b42179800062dbe358bf1ce00.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 7 Ekim’deki TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Eskişehir Beylikova’da bulunduğu belirtilen nadir toprak elementleri rezervleri işleme hakkını ABD’ye verdiğini iddia etti ve “Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz” dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada ‘sahanın ABD’ye devredileceği’ yönündeki iddiaların ‘tamamen asılsız’ olduğunu belirttiği açıklamada “Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkanlarla yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.Peki Eskişehir Beylikova’da durum ne?Sputnik Türkiye’ye konuşan Maden Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayhan Yüksel, dünyada giderek artan nadir toprak elementleri rekabetinin, enerji dönüşüm süreciyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Yüksel, Türkiye’nin Eskişehir Beylikova’daki rezerv sahasının önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu elementlerin işlenmesi için gerekli teknolojinin henüz geliştirilmediğini belirtti.‘Çin, Türkiye, Brezilya, Rusya gibi ülkelerde yüksek rezerv var’Dünyadaki rezerv dağılımına da değinen Yüksel, “Şu anda Çin birinci sırada. Türkiye, Vietnam, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde de yüksek rezerv var ama ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya yeterli kaynağa sahip değil. Dolayısıyla bu ülkeler nadir toprak elementlerinin ticaretine muhtaç durumda” diye konuştu.Yüksel, Çin’in bu alanda stratejik bir adım attığını belirterek şunları söyledi:‘Beylikova sahası potansiyel taşıyor ama teknoloji eksiği aşılmalı’Türkiye’deki duruma değinen Yüksel, Beylikova sahasının 1970’li yıllarda MTA tarafından tespit edildiğini hatırlatırken ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dmm-nadir-toprak-elementleriyle-ilgili-iddialara-yanit-verdi-1100018447.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100202098_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_9992054b087a772e2e466e51294cdb27.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nadir toprak elementleri, türkiye, eskişehir, beylikova, rezerv sahası, işlenme, abd'ye verildi iddiaları, maden mühendisleri odası, ayhan yüksel, özgür özel, dmm, yalanlama, nadir metaller
nadir toprak elementleri, türkiye, eskişehir, beylikova, rezerv sahası, işlenme, abd'ye verildi iddiaları, maden mühendisleri odası, ayhan yüksel, özgür özel, dmm, yalanlama, nadir metaller
Türkiye ve dünyada nadir toprak elementleri tartışmaları: Asıl değer, teknolojiyi üreten ülkelerde kalıyor
13:42 15.10.2025 (güncellendi: 14:05 15.10.2025)
Özel
Dünyanın odak noktası nadir toprak elementleri gündemde kalmaya devam ederken Eskişehir’deki rezervler de, işlenmesinin ABD’ye verildiği iddialarıyla Türkiye gündemine oturdu. Türkiye’deki rezervlerin durumunu ve işlenmesindeki faktörleri Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel Sputnik Türkiye’ye anlattı. Dünyada ve Türkiye'de durum ne?
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 7 Ekim’deki TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Eskişehir Beylikova’da bulunduğu belirtilen nadir toprak elementleri rezervleri işleme hakkını ABD’ye verdiğini iddia etti ve “Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada ‘sahanın ABD’ye devredileceği’ yönündeki iddiaların ‘tamamen asılsız’ olduğunu belirttiği açıklamada “Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkanlarla yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.
Peki Eskişehir Beylikova’da durum ne?
Sputnik Türkiye’ye konuşan Maden Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayhan Yüksel, dünyada giderek artan nadir toprak elementleri rekabetinin, enerji dönüşüm süreciyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Yüksel, Türkiye’nin Eskişehir Beylikova’daki rezerv sahasının önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu elementlerin işlenmesi için gerekli teknolojinin henüz geliştirilmediğini belirtti.
‘Çin, Türkiye, Brezilya, Rusya gibi ülkelerde yüksek rezerv var’
Dünyadaki rezerv dağılımına da değinen Yüksel, “Şu anda Çin birinci sırada. Türkiye, Vietnam, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde de yüksek rezerv var ama ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya yeterli kaynağa sahip değil. Dolayısıyla bu ülkeler nadir toprak elementlerinin ticaretine muhtaç durumda” diye konuştu.
Yüksel, Çin’in bu alanda stratejik bir adım attığını belirterek şunları söyledi:
Çin artık nadir toprak elementlerini ham madde olarak ihraç etmiyor. Kendi sanayisinde kullanarak batarya ve motor gibi yüksek katma değerli ürünlere dönüştürüp satıyor. Yani artık cevheri değil, teknolojiyi pazarlıyor.
‘Beylikova sahası potansiyel taşıyor ama teknoloji eksiği aşılmalı’
Türkiye’deki duruma değinen Yüksel, Beylikova sahasının 1970’li yıllarda MTA tarafından tespit edildiğini hatırlatırken ekledi:
Türkiye’de Eskişehir Beylikova’daki rezerv 694 milyon ton olarak açıklanıyor ama bunun içinde nadir toprak elementlerine girmeyen mineraller de var. Ekonomik anlamda değerlendirilebilir nadir toprak elementlerinin miktarı 2 ila 4 milyon ton civarında.
Bu tesiste şu anda cevherin nasıl ayrıştırılabileceği üzerine Ar-Ge çalışmaları yapılıyor. Ancak Türkiye’nin henüz bu elementleri birbirinden ayırabilecek ‘solvent extraction’ (ayrıştırma) teknolojisine sahip olmadığını üzülerek söylemeliyim. Uranyum ve toryumu da henüz ayrıştıramıyoruz.
Bu teknolojiyi geliştiremezsek elimizdeki mineralleri konsantre halde ihraç ederiz. Sonra o ülkelerden elektrik motoru, rüzgar tribünü, güneş paneli gibi ürünleri yüksek fiyatla geri alırız. Türkiye’deki madenciliğin temel sorunu bu. Biz cevheri satıyoruz, ürünü ithal ediyoruz. Finansman sağlanır ve üniversiteler desteklenirse Türkiye bu teknolojiyi geliştirebilir.
Dünyada nadir toprak elementleri krizi
Nadir toprak elementleri, periyodik tabloda 17 metal elementten oluşan bir madde grubu.
Bu elementler, elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, savaş jetleri, füzeler, radarlar başta savunma teknolojide, akıllı telefonlarda, yapay zeka çipleri ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde kritik önemde.
Çin, küresel NTE madenciliğinin yüzde 60-70'ini ve işleme kapasitesinin yüzde 90'ını kontrol ediyor.
ABD-Çin ticaret savaşı, krizi tetikledi. Trump'ın Eylül’de getirdiği ek gümrük vergileri sonrası Çin, misilleme olarak ihracat kontrollerini genişletti.