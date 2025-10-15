https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/turkiye-ve-dunyada-nadir-toprak-elementleri-tartismalari-asil-deger-teknolojiyi-ureten-ulkelerde-1100202750.html

Türkiye ve dünyada nadir toprak elementleri tartışmaları: Asıl değer, teknolojiyi üreten ülkelerde kalıyor

Eskişehir, Beylikova'daki nadir elementler sahasındaki rezervlerin işlenmesinin ABD’ye verildiği iddiaları gündemde. Türkiye’deki rezervlerin durumunu MMO Başkanı Yüksel Sputnik'e anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 7 Ekim’deki TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Eskişehir Beylikova’da bulunduğu belirtilen nadir toprak elementleri rezervleri işleme hakkını ABD’ye verdiğini iddia etti ve “Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz” dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada ‘sahanın ABD’ye devredileceği’ yönündeki iddiaların ‘tamamen asılsız’ olduğunu belirttiği açıklamada “Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkanlarla yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.Peki Eskişehir Beylikova’da durum ne?Sputnik Türkiye’ye konuşan Maden Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayhan Yüksel, dünyada giderek artan nadir toprak elementleri rekabetinin, enerji dönüşüm süreciyle doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Yüksel, Türkiye’nin Eskişehir Beylikova’daki rezerv sahasının önemli bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu elementlerin işlenmesi için gerekli teknolojinin henüz geliştirilmediğini belirtti.‘Çin, Türkiye, Brezilya, Rusya gibi ülkelerde yüksek rezerv var’Dünyadaki rezerv dağılımına da değinen Yüksel, “Şu anda Çin birinci sırada. Türkiye, Vietnam, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerde de yüksek rezerv var ama ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya yeterli kaynağa sahip değil. Dolayısıyla bu ülkeler nadir toprak elementlerinin ticaretine muhtaç durumda” diye konuştu.Yüksel, Çin’in bu alanda stratejik bir adım attığını belirterek şunları söyledi:‘Beylikova sahası potansiyel taşıyor ama teknoloji eksiği aşılmalı’Türkiye’deki duruma değinen Yüksel, Beylikova sahasının 1970’li yıllarda MTA tarafından tespit edildiğini hatırlatırken ekledi:

