https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/abd-cin-ticaretinde-yeni-kriz-yemeklik-yagi-kendimiz-uretiriz-cinden-almayiz-1100187741.html

ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: 'Yemeklik yağı kendimiz üretiriz, Çin’den almayız'

ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: 'Yemeklik yağı kendimiz üretiriz, Çin’den almayız'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürerek, Çin'le yemeklik yağ ve bazı diğer ticaret... 14.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-14T23:47+0300

2025-10-14T23:47+0300

2025-10-14T23:47+0300

dünya

abd

çin

çin devlet başkanı şi cinping

çin ticaret bakanlığı

çin dışişleri bakanlığı

abd - çin ticaret savaşı

çin halk cumhuriyeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099802983_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_94ce74c4faaa20fd9b04cb12490f920a.png

Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin'le ilgili bir paylaşımda bulundu.Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne süren ABD Başkanı Trump, yemeklik yağ alımını sonlandırmayı düşündüğünü duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-si-ile-aramiz-iyi-bazen-geriliyoruz-1100187579.html

abd

çin

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, çin devlet başkanı şi cinping, çin ticaret bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı, abd - çin ticaret savaşı, çin halk cumhuriyeti