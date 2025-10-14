Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/abd-cin-ticaretinde-yeni-kriz-yemeklik-yagi-kendimiz-uretiriz-cinden-almayiz-1100187741.html
ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: 'Yemeklik yağı kendimiz üretiriz, Çin’den almayız'
ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: 'Yemeklik yağı kendimiz üretiriz, Çin’den almayız'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD'den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürerek, Çin'le yemeklik yağ ve bazı diğer ticaret... 14.10.2025
dünya
abd
çin
çin devlet başkanı şi cinping
çin ticaret bakanlığı
çin dışişleri bakanlığı
abd - çin ticaret savaşı
çin halk cumhuriyeti
Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin'le ilgili bir paylaşımda bulundu.Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne süren ABD Başkanı Trump, yemeklik yağ alımını sonlandırmayı düşündüğünü duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/trump-si-ile-aramiz-iyi-bazen-geriliyoruz-1100187579.html
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
abd, çin, çin devlet başkanı şi cinping, çin ticaret bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı, abd - çin ticaret savaşı, çin halk cumhuriyeti
23:47 14.10.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürerek, Çin'le yemeklik yağ ve bazı diğer ticaret kalemlerinde iş ilişkilerini sonlandırmayı değerlendirdiğini söyledi.
Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin'le ilgili bir paylaşımda bulundu.
Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne süren ABD Başkanı Trump, yemeklik yağ alımını sonlandırmayı düşündüğünü duyurdu. Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Çin’in bilerek soya fasulyemizi satın almayarak ve soya çiftçilerimizi zor durumda bırakarak ekonomik olarak düşmanca bir eylemde bulunduğuna inanıyorum. Misilleme olarak, Çin’le yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz; bunu Çin’den satın almamıza gerek yok.
DÜNYA
Trump: Şi ile aramız iyi, bazen geriliyoruz
23:37
