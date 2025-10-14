https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/hemsire-hakkinda-korkunc-iddia-tukuren-hastasini-igne-ile-oldurdugu-one-suruldu-1100167210.html

Hemşire hakkında 'korkunç iddia': Tüküren hastasını iğne ile öldürdüğü öne sürüldü

Gaziantep'te bir hemşirenin kendisine tüküren hastasına 'başka bir hastanın iğnesini' vurduğu ve bu nedenle hastanın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Gaziantep'te üç yıl dizi kırılan Abdürrezzak Baysal'ın hastanede şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili görülen davada bir hastabakıcının ifadesi ortaya çıktı. Hastabakıcı, hastanede görevli bir hemşirenin 'kendisine tükürdüğü için' başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiğini ve Baysal'ın öldüğünü söyledi. Sabah'ın haberine göre, Gaziantep'te üç yıl trafik kazası geçiren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal , dizinden yaralandı. Özel hastanede tedaviye alınan ve genel durumu iyi olan Baysal, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Aile suç duyurusunda bulundu.Başka hastaya ait iğne yaptıYapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.Hastabakıcının ifadesi şoke ettiGaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö. ifadesinde şunları anlattı: Ailesi: Adalet istiyoruzHayatını kaybeden Baysal'ın kardeşi İpek Baysal ise, "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı. 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, daha sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz" dedi.

