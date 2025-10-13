Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/otel-terasinda-olu-bebek-bulunmustu-anne-tutuklandi-1100152142.html
Otel terasında ölü bebek bulunmuştu: Anne tutuklandı
Otel terasında ölü bebek bulunmuştu: Anne tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otelin terasında yeni doğmuş bebeğin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan anne tutuklandı. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T17:10+0300
2025-10-13T17:10+0300
türki̇ye
muğla
muğla valiliği
otel
otel odası
ölü
ölü doğum
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100151586_0:378:955:915_1920x0_80_0_0_7052c6a0c312522af9879ca4a43f7c1b.jpg
Bodrum'da bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Z.U.K., 9 Ekim’de kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde genç kadının doğum yaptığı tespit edilince durum polis ekiplerine bildirildi.Otelin personel lojmanına giden ekipler, teras bölümünde havluya sarılı halde bir bebek cesedi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Z.U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yenidogan-cetesi-davasinda-adli-tip-raporu-kahretti-10-bebek-bakimsizliktan-oldu--1098867370.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100151586_0:360:955:1076_1920x0_80_0_0_51f431f01605da27f8d7dc0fd9610a88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, muğla valiliği, otel, otel odası, ölü, ölü doğum, mahkeme, mahkeme kararı
muğla, muğla valiliği, otel, otel odası, ölü, ölü doğum, mahkeme, mahkeme kararı

Otel terasında ölü bebek bulunmuştu: Anne tutuklandı

17:10 13.10.2025
© AA / Bodrum Emniyet MüdürlüğüTerasta bulunan bebeğin annesi
Terasta bulunan bebeğin annesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© AA / Bodrum Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otelin terasında yeni doğmuş bebeğin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan anne tutuklandı.
Bodrum'da bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Z.U.K., 9 Ekim’de kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde genç kadının doğum yaptığı tespit edilince durum polis ekiplerine bildirildi.
Otelin personel lojmanına giden ekipler, teras bölümünde havluya sarılı halde bir bebek cesedi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Z.U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yenidoğan çetesi çizim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
TÜRKİYE
Yenidoğan Çetesi davasında Adli Tıp Raporu kahretti: 10 bebek bakımsızlıktan öldü
27 Ağustos, 13:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала