Otel terasında ölü bebek bulunmuştu: Anne tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bir otelin terasında yeni doğmuş bebeğin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan anne tutuklandı. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
Bodrum'da bir otelde çalışan Kırgızistan uyruklu Z.U.K., 9 Ekim’de kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde genç kadının doğum yaptığı tespit edilince durum polis ekiplerine bildirildi.Otelin personel lojmanına giden ekipler, teras bölümünde havluya sarılı halde bir bebek cesedi buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Z.U.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
