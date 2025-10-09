https://anlatilaninotesi.com.tr/20251009/mahkeme-son-karari-verdi-sektor-lideri-sirket-iflas-etti-1100058094.html
Mahkeme son kararı verdi: Sektör lideri şirket iflas etti
Türkiye'de döküm tava alanında faaliyet gösteren sektörün önde gelen firmalarından Atasoy Kitchenware iflas etti. 09.10.2025, Sputnik Türkiye
Döküm tava alanında Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer alan ve geçen sene konkordato ilan eden Atasoy Kitchenware iflas etti.Geçen yıl konkordato ilan etmiştiTekirdağ'daki fabrikasında üretim yapan ve Türkiye'nin 81 ilinde satılan Atasoy Kitchenware, geçen yıl konkordato ilan etmişti. Ama bu süreçte mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen firma için Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi son kararını açıkladı. Mahkeme 9 Eylül itibarıyla şirketin resmen iflas ettiğini açıkladı. Borç ödeme takvimi açıklanacakMahkeme iflas kararında şirketin mali durumunu inceleyen üç kişilik konkordato komiser heyetinin raporunda yer alan olumsuz tespitleri dikkate aldı. Firmanın borçlarının ödenmesi ve varlıklarının tasfiyesine ilişkin takvim ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.
