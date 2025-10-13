https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/montelladan-berke-ozer-aciklamasi-cok-buyuk-bir-hayal-kirikligi-1100160127.html
Montella'dan Berke Özer açıklaması: 'Çok büyük bir hayal kırıklığı'
22:07 13.10.2025 (güncellendi: 22:09 13.10.2025)
TFF, Bulgaristan – Türkiye maçında kadroda yer almadığı için Berke Özer’in izinsiz olarak Milli Takım kampından ayrıldığını açıklamıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Özer'le ilgili hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.
Milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella, Türkiye-Gürcistan maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
Montella, ''Bizim futbolcularımızın olduğu grupta bir aile ortamı var. Bunu gösteriyoruz. Burada olma arzusuyla bunu başarabiliyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Maçtan maça stratejiler nasılsa ona göre seçimler yapıyorum. O yüzden bu duruma baktığımızda görevimi yaparken sorumluluk alıyorum'' dedi.
Berke Özer hakkında konuşan Montella, ''Böyle durumlarda sorumluluğu futbolcular da almalı. Ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ona göre futbolcular da sorumluluk almalı. Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz'' açıklamasında bulundu.
'Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu'
Kaleci Berke Özer konusunda hayal kırıklığı yaşadığını belirten Vincenzo Montella şu ifadeleri kullandı:
Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur. Berke konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur.
'Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi'
Montella, ''Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var'' dedi.