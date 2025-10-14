https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cinin-nadir-element-kararinin-etkileri-ticari-krizi-nasil-etkiler-abd-savunma-sanayisi-baski-1100177363.html

Çin’in nadir element kararının etkileri, ticari krizi nasıl etkiler?: ABD savunma sanayisi baskı altında

Çin'in nadir element kararının etkileri, ticari krizi nasıl etkiler?: ABD savunma sanayisi baskı altında

Sputnik Türkiye

Pekin'in nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlaması getirmesi, ABD savunma sanayisini vurabilir. Uzmanlara göre bu karar, Trump ile Şi arasında yaklaşan... 14.10.2025

dünya

Çin, nadir toprak elementlerinin yabancı ordular tarafından kullanılmasını yasakladı. Karar, özellikle ABD’nin silah ve savunma sistemlerinde kullanılan bu maddelere yönelik ilk doğrudan kısıtlama oldu. Washington merkezli analizlere göre bu hamle, ABD’nin savunma üretim zincirini zayıflatma riski taşıyor. Nadir toprak mıknatısları, F-35 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri, Predator insansız hava araçları, radar sistemleri ve denizaltılar dahil çok sayıda askeri projede kullanılıyor.Çin tedarik zincirini elinde tutuyor Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Çin, küresel nadir element tedarikinin yüzde 60’ını çıkarıyor, yüzde 90’ını ise işliyor. ABD ise bu maddelerde Çin’e yüzde 70 oranında bağımlı durumda. ABD’li ekonomi profesörlerinden Jeremy Siegel durumu, “Çin bu alanda tekel kurdu, ABD stratejik hata yaptı” sözleriyle değerlendirdi.Kritik buluşma öncesi restleşme Trump ve Şi'nin bu ay Güney Kore’de yapılacak APEC Zirvesi kapsamında görüşmesi beklendiği aktarılmıştı. Analistlere göre nadir element krizi, bu görüşmede pazarlık kozlarına dönüşebilir.

SON HABERLER

