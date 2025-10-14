https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/cinin-nadir-element-kararinin-etkileri-ticari-krizi-nasil-etkiler-abd-savunma-sanayisi-baski-1100177363.html
Çin'in nadir element kararının etkileri, ticari krizi nasıl etkiler?: ABD savunma sanayisi baskı altında
Çin’in nadir element kararının etkileri, ticari krizi nasıl etkiler?: ABD savunma sanayisi baskı altında
14.10.2025
2025-10-14T16:39+0300
2025-10-14T16:39+0300
2025-10-14T16:39+0300
Çin, nadir toprak elementlerinin yabancı ordular tarafından kullanılmasını yasakladı. Karar, özellikle ABD’nin silah ve savunma sistemlerinde kullanılan bu maddelere yönelik ilk doğrudan kısıtlama oldu. Washington merkezli analizlere göre bu hamle, ABD’nin savunma üretim zincirini zayıflatma riski taşıyor. Nadir toprak mıknatısları, F-35 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri, Predator insansız hava araçları, radar sistemleri ve denizaltılar dahil çok sayıda askeri projede kullanılıyor.Çin tedarik zincirini elinde tutuyor Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Çin, küresel nadir element tedarikinin yüzde 60’ını çıkarıyor, yüzde 90’ını ise işliyor. ABD ise bu maddelerde Çin’e yüzde 70 oranında bağımlı durumda. ABD’li ekonomi profesörlerinden Jeremy Siegel durumu, “Çin bu alanda tekel kurdu, ABD stratejik hata yaptı” sözleriyle değerlendirdi.Kritik buluşma öncesi restleşme Trump ve Şi'nin bu ay Güney Kore’de yapılacak APEC Zirvesi kapsamında görüşmesi beklendiği aktarılmıştı. Analistlere göre nadir element krizi, bu görüşmede pazarlık kozlarına dönüşebilir.
Pekin'in nadir toprak elementlerine ihracat kısıtlaması getirmesi, ABD savunma sanayisini vurabilir. Uzmanlara göre bu karar, Trump ile Şi arasında yaklaşan görüşmeler öncesi 'stratejik baskı aracı' olarak görülüyor.
Çin, nadir toprak elementlerinin yabancı ordular tarafından kullanılmasını yasakladı. Karar, özellikle ABD’nin silah ve savunma sistemlerinde kullanılan bu maddelere yönelik ilk doğrudan kısıtlama oldu. Washington merkezli analizlere göre bu hamle, ABD’nin savunma üretim zincirini zayıflatma riski taşıyor. Nadir toprak mıknatısları, F-35 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri, Predator insansız hava araçları, radar sistemleri ve denizaltılar dahil çok sayıda askeri projede kullanılıyor.
Çin tedarik zincirini elinde tutuyor
Uluslararası Enerji Ajansı
verilerine göre Çin, küresel nadir element tedarikinin yüzde 60
’ını çıkarıyor, yüzde 90
’ını ise işliyor. ABD
ise bu maddelerde Çin’e yüzde 70
oranında bağımlı durumda. ABD’li ekonomi profesörlerinden Jeremy Siegel
durumu, “Çin bu alanda tekel kurdu, ABD stratejik hata yaptı
” sözleriyle değerlendirdi.
Kritik buluşma öncesi restleşme
Trump ve Şi'nin bu ay Güney Kore
’de yapılacak APEC Zirvesi
kapsamında görüşmesi beklendiği aktarılmıştı. Analistlere göre nadir element krizi, bu görüşmede pazarlık kozlarına dönüşebilir.