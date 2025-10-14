Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/borsada-aciga-satis-islemlerinde-seans-sonuna-kadar-yukari-adim-kurali-uygulanacak-1100179868.html
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.Borsa'dan kritik adımBorsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.Yukarı adım kuralının sebebi ne?Borsa İstanbul'da 3 ve 8 Eylül tarihlerinde de yukarı adım kuralı uygulanmıştı.Açığa satış kuralı nedir?Hisse senetlerinin açığa satışı, yatırımcıların hisse senetlerinin düşeceğini öngördükleri bir uygulama. Açığa satış yapan yatırımcı, hisse senetlerini ödünç alır ve fiyatın düşeceği beklentisiyle satar. Bu gerçekleşirse, açığa satış yapan yatırımcı hisse senetlerini yeni piyasa fiyatından geri satın alır, ödünç verene iade eder ve de değer farkını kâr olarak alır.
BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.
Yukarı adım kuralının sebebi ne?
Duyuruda, "Saat 16.19.40 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Açığa satış kuralı nedir?
Hisse senetlerinin açığa satışı, yatırımcıların hisse senetlerinin düşeceğini öngördükleri bir uygulama. Açığa satış yapan yatırımcı, hisse senetlerini ödünç alır ve fiyatın düşeceği beklentisiyle satar. Bu gerçekleşirse, açığa satış yapan yatırımcı hisse senetlerini yeni piyasa fiyatından geri satın alır, ödünç verene iade eder ve de değer farkını kâr olarak alır.