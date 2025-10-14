https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/borsada-aciga-satis-islemlerinde-seans-sonuna-kadar-yukari-adim-kurali-uygulanacak-1100179868.html

Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak

Sputnik Türkiye

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna... 14.10.2025

2025-10-14T16:58+0300

2025-10-14T16:58+0300

2025-10-14T17:00+0300

ekonomi̇

borsada açığa satış yasağı

borsa

borsa i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66bd3e2921a4e2ea95938526258b97bb.jpg

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.Borsa'dan kritik adımBorsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.Yukarı adım kuralının sebebi ne?Borsa İstanbul'da 3 ve 8 Eylül tarihlerinde de yukarı adım kuralı uygulanmıştı.Açığa satış kuralı nedir?Hisse senetlerinin açığa satışı, yatırımcıların hisse senetlerinin düşeceğini öngördükleri bir uygulama. Açığa satış yapan yatırımcı, hisse senetlerini ödünç alır ve fiyatın düşeceği beklentisiyle satar. Bu gerçekleşirse, açığa satış yapan yatırımcı hisse senetlerini yeni piyasa fiyatından geri satın alır, ödünç verene iade eder ve de değer farkını kâr olarak alır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251014/gumus-tum-zamanlarin-zirvesinde-ons-basina-5250-dolarin-uzerine-cikti-1100165295.html

2025

