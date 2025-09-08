https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/borsa-istanbul-duyurdu-aciga-satista-yukari-adim-kurali-uygulanacak-1099187063.html

Borsa İstanbul duyurdu: Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.Borsa İstanbul'dan yukarı adım kuralıBorsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişimDuyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.Yukarı adım kuralı nedir?Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır.Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.

