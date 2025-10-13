https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/ukrayna-istihbarati-isid-ile-isbirligi-yapiyor-hedeflerinde-bir-rus-ust-duzey-askeri-yetkili-vardi-1100136739.html
Ukrayna istihbaratı IŞİD ile işbirliği yapıyor: Hedeflerinde bir Rus üst düzey askeri yetkili vardı
13.10.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7379bc94db8d11b7bb1b7106d997c1ba.jpg
Rus üst düzey yetkiliye yönelik önlenen saldırıyla ilgili dört şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.FSB’nin açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey subaylarından birine yönelik, Ukrayna gizli servisleri ve uluslararası terör örgütü IŞİD elebaşları tarafından organize edilen sabotaj ve terör eylemi önlendi… Planlanan suçun izlerini gizleme çalışmalarına karışan üç Rusya vatandaşı ve terör eyleminin doğrudan faili olan Orta Asya kökenli bir kişi gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Failin, Ukrayna istihbaratı için bir IŞİD mensubu olan ve Rusya ile Özbekistan tarafından uluslararası arama listesine alınan 1979 doğumlu Saidakbar Gulomov tarafından işe alındığı belirtildi.Ukrayna ve Batı Avrupa ülkeleri arazisinde bulunan Gulomov’un, Ukraynalı küratörlerinin talimatı üzerine, birkaç yabancı mesajlaşma uygulaması aracılığıyla failin eylemlerini uzaktan yönettiği belirtiliyor. Gulamov’un, suikastçıya gerekli parayı, suikast hedefi hakkında bilgileri, ayrıca patlayıcı ve diğer bileşenleri sağladığı aktarılırken bu malzemelerin, Ukrayna istihbaratı tarafından İHA kullanılarak Rusya topraklarına yasadışı olarak sokulduğu kaydedildi.Açıklamada, “Suç, başkentin yoğun nüfuslu bölgelerinden birinde topluma zarar verecek şekilde işlenmek üzere planlanmıştı. Uzmanların tahminlerine göre, teröristler tarafından üretilen patlayıcı cihazın gücü, 70 metre yarıçapındaki bir alanda insanlara zarar verecek kadar güçlüydü. Ukrayna özel servislerinin planına göre, saldırıyı gerçekleştiren kişi de ölecekti” bilgisine yer verildi.Gulomov’un, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov'un ölümüne yol açan terör saldırısına da karıştığına dikkat çeken FSB, “Bu, Kiev rejimi ve uluslararası terör örgütleri arasındaki yakın ilişkileri bir kez daha gözler önüne seriyor” diye vurguladı.
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, işi̇d, rusya savunma bakanlığı, orta asya, i̇gor kirillov
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir üst düzey yetkilisine yönelik Ukrayna istihbarat servisinin IŞİD ile ortaklaşa düzenlediği saldırının önlendiğini duyurdu.
Rus üst düzey yetkiliye yönelik önlenen saldırıyla ilgili dört şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
FSB’nin açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanlığı'nın üst düzey subaylarından birine yönelik, Ukrayna gizli servisleri ve uluslararası terör örgütü IŞİD elebaşları tarafından organize edilen sabotaj ve terör eylemi önlendi… Planlanan suçun izlerini gizleme çalışmalarına karışan üç Rusya vatandaşı ve terör eyleminin doğrudan faili olan Orta Asya kökenli bir kişi gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.
Failin, Ukrayna istihbaratı için bir IŞİD mensubu olan ve Rusya ile Özbekistan tarafından uluslararası arama listesine alınan 1979 doğumlu Saidakbar Gulomov tarafından işe alındığı belirtildi.
Ukrayna ve Batı Avrupa ülkeleri arazisinde bulunan Gulomov’un, Ukraynalı küratörlerinin talimatı üzerine, birkaç yabancı mesajlaşma uygulaması aracılığıyla failin eylemlerini uzaktan yönettiği belirtiliyor. Gulamov’un, suikastçıya gerekli parayı, suikast hedefi hakkında bilgileri, ayrıca patlayıcı ve diğer bileşenleri sağladığı aktarılırken bu malzemelerin, Ukrayna istihbaratı tarafından İHA kullanılarak Rusya topraklarına yasadışı olarak sokulduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Suç, başkentin yoğun nüfuslu bölgelerinden birinde topluma zarar verecek şekilde işlenmek üzere planlanmıştı. Uzmanların tahminlerine göre, teröristler tarafından üretilen patlayıcı cihazın gücü, 70 metre yarıçapındaki bir alanda insanlara zarar verecek kadar güçlüydü. Ukrayna özel servislerinin planına göre, saldırıyı gerçekleştiren kişi de ölecekti” bilgisine yer verildi.
Gulomov’un, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov
'un ölümüne yol açan terör saldırısına da karıştığına dikkat çeken FSB
, “Bu, Kiev rejimi ve uluslararası terör örgütleri arasındaki yakın ilişkileri bir kez daha gözler önüne seriyor
” diye vurguladı.