Rus General Kirillov'un hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı
Rus General Kirillov'un hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov'un ölümüne yol açan terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve 4 sanığın yargılandığı davanın mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.Kurumdan yapılan açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin ev eşyası gibi görünen el yapımı patlayıcının parçalarını Polonya'dan ülkeye soktukları belirtildi.Korgeneral Kirillov ve yardımcısı, Aralık 2024'te Moskova'da, Ryazansky Prospekt'teki binanın girişinin yakınında park halindeki bir scooter'a yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Ertesi gün saldırının faili Ahmadjon Kurbonov tutuklanmış, yapılan sorgu sırasında Ukrayna istihbarat servisleri tarafından talimat aldığını ve saldırı karşılığında 100.000 dolar ve Avrupa'ya çıkış sözü verildiğini söylemişti.
16:46 08.10.2025
© SputnikKorgeneral İgor Kirillov adına yapılan hatıra levhası
Rusya Soruşturma Komitesi, Rus General İgor Kirillov'un ölümüne yol açan terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, 4 sanığın yargılandığı davanın mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Korgeneral İgor Kirillov'un ölümüne yol açan terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve 4 sanığın yargılandığı davanın mahkemeye sevk edildiğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, saldırıyı düzenleyenlerin ev eşyası gibi görünen el yapımı patlayıcının parçalarını Polonya'dan ülkeye soktukları belirtildi.
Korgeneral Kirillov ve yardımcısı, Aralık 2024'te Moskova'da, Ryazansky Prospekt'teki binanın girişinin yakınında park halindeki bir scooter'a yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Ertesi gün saldırının faili Ahmadjon Kurbonov tutuklanmış, yapılan sorgu sırasında Ukrayna istihbarat servisleri tarafından talimat aldığını ve saldırı karşılığında 100.000 dolar ve Avrupa'ya çıkış sözü verildiğini söylemişti.
