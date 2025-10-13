https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/fransada-le-penin-partisi-yeni-kurulan-hukumet-icin-guvensizlik-oylamasi-talep-edecek-1100135463.html

Fransa'da Le Pen'in partisi, yeni kurulan hükümet için güvensizlik oylaması talep edecek

Fransa'da Le Pen'in partisi, yeni kurulan hükümet için güvensizlik oylaması talep edecek

Sputnik Türkiye

Fransa'da yaşanan siyasi kriz, 3 gün önce istifa eden Lecornu'nun yeniden atanıp yeni bir hükümet kurması ve muhalefetin gösterdiği tepkilerle daha da karmaşık... 13.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-13T10:36+0300

2025-10-13T10:36+0300

2025-10-13T10:38+0300

dünya

marine le pen

sebastien lecornu

emmanuel macron

fransa

ulusal birlik

cumhuriyetçiler partisi

ulusal meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/12/1055655115_0:177:3015:1872_1920x0_80_0_0_7b128e620e36d5f1b07c22929bb2815d.jpg

Sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Marine Le Pen, Sebastien Lecornu tarafından kurulan yeni hükümetin düşürülmesini sağlayacaklarını belirtti.Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Le Pen, hükümet için güvensizlik oylaması talep edeceklerini ifade etti.Le Pen, "Birkaç gündür belirttiğimiz üzere, Ulusal Birlik ve Cumhuriyetçiler Partisi'ndeki müttefiklerimiz tarafından hükümete güvensizlik ilan edilecek. Yarın (Bugün) güvensizlik oylaması önergesi sunacağız" dedi.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a en kısa sürede Ulusal Meclis'i feshetme çağrısı yapan Le Pen, Fransız halkına kendini ifade etme ve hiç şüphesiz Jordan Bardella'nın liderlik edeceği yeni bir çoğunluğu seçme imkanı tanınması gerektiğini vurguladı.Bu arada Cumhuriyetçiler Partisi, 10 Ekim'deki oylamada hükümete katılmama kararı aldıklarını anımsatarak, Lecornu'nun kurduğu hükümette yer almayı kabul eden 6 üyesini ihraç edeceğini duyurdu.Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.Lecornu, dün ikinci hükümeti kurduğunu açıklamıştı. Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı, Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/elysee-sarayi-yeni-kabineyi-duyurdu-yeniden-basbakan-atanan-lecornu-hukumetini-kurdu-1100127586.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marine le pen, sebastien lecornu, emmanuel macron, fransa, ulusal birlik, cumhuriyetçiler partisi, ulusal meclis