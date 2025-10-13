Fransa'da Le Pen'in partisi, yeni kurulan hükümet için güvensizlik oylaması talep edecek
10:36 13.10.2025 (güncellendi: 10:38 13.10.2025)
Fransa'da yaşanan siyasi kriz, 3 gün önce istifa eden Lecornu'nun yeniden atanıp yeni bir hükümet kurması ve muhalefetin gösterdiği tepkilerle daha da karmaşık hale geldi.
Sağcı parti Ulusal Birlik’in lideri Marine Le Pen, Sebastien Lecornu tarafından kurulan yeni hükümetin düşürülmesini sağlayacaklarını belirtti.
Lecornu'nun yeni hükümeti kurmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Le Pen, hükümet için güvensizlik oylaması talep edeceklerini ifade etti.
Le Pen, "Birkaç gündür belirttiğimiz üzere, Ulusal Birlik ve Cumhuriyetçiler Partisi'ndeki müttefiklerimiz tarafından hükümete güvensizlik ilan edilecek. Yarın (Bugün) güvensizlik oylaması önergesi sunacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a en kısa sürede Ulusal Meclis'i feshetme çağrısı yapan Le Pen, Fransız halkına kendini ifade etme ve hiç şüphesiz Jordan Bardella'nın liderlik edeceği yeni bir çoğunluğu seçme imkanı tanınması gerektiğini vurguladı.
Bu arada Cumhuriyetçiler Partisi, 10 Ekim'deki oylamada hükümete katılmama kararı aldıklarını anımsatarak, Lecornu'nun kurduğu hükümette yer almayı kabul eden 6 üyesini ihraç edeceğini duyurdu.
Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron 10 Ekim'de Lecornu'yu yeniden başbakan atamıştı.
Lecornu, dün ikinci hükümeti kurduğunu açıklamıştı. Lecornu'nun yeni hükümetinde Laurent Nunez İçişleri Bakanı, Catherine Vautrin Savunma Bakanı, Gerald Darmanin Adalet Bakanı, Roland Lescure Maliye Bakanı, Annie Genevard Tarım Bakanı, Edouard Geffray Eğitim Bakanı, Jean-Noel Barrot Dışişleri Bakanı, Rachida Dati Kültür Bakanı, Stephanie Pist Sağlık Bakanı, Naim Moutchou Denizaşırı Topraklar Bakanı, Marina Ferrari Spor Bakanı, Philippe Tabarot Ulaştırma Bakanı olarak yer aldı.
