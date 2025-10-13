https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/tff-duyurdu-turkiye-gurcistan-macinin-gelirleri-gazzeye-bagislanacak-1100159146.html
TFF duyurdu: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
TFF duyurdu: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye-Gürcistan maçından elde edilecek tüm gelirleri Gazze’ye bağışlama kararı aldı. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T20:48+0300
2025-10-13T20:48+0300
2025-10-13T20:51+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
türkiye cumhuriyeti
türkiye futbol federasyonu
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113942_0:20:2686:1531_1920x0_80_0_0_85ed69577a3b8202710c613a2a8e1ea2.jpg
TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini Gazze halkına bağışlayacağını açıkladı.Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bu kararı, Gazze’de yaşanan insani dramı dikkate alarak aldığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekibimizi tek ses, tek yürek olarak desteklemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rehine-takasi-basladi-ilk-rehineler-kizilhaca-teslim-edildi-1100129594.html
gazze
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113942_0:0:2686:2016_1920x0_80_0_0_291a50ce0450485931319e914599aa80.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
gazze, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
TFF duyurdu: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
20:48 13.10.2025 (güncellendi: 20:51 13.10.2025)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye-Gürcistan maçından elde edilecek tüm gelirleri Gazze’ye bağışlama kararı aldı.
TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini Gazze halkına bağışlayacağını açıkladı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bu kararı, Gazze’de yaşanan insani dramı dikkate alarak aldığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekibimizi tek ses, tek yürek olarak desteklemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.