Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/tff-duyurdu-turkiye-gurcistan-macinin-gelirleri-gazzeye-bagislanacak-1100159146.html
TFF duyurdu: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
TFF duyurdu: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye-Gürcistan maçından elde edilecek tüm gelirleri Gazze’ye bağışlama kararı aldı. 13.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-13T20:48+0300
2025-10-13T20:51+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
gazze
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
türkiye cumhuriyeti
türkiye futbol federasyonu
maç
maç yayını
tarihi maç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113942_0:20:2686:1531_1920x0_80_0_0_85ed69577a3b8202710c613a2a8e1ea2.jpg
TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini Gazze halkına bağışlayacağını açıkladı.Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bu kararı, Gazze’de yaşanan insani dramı dikkate alarak aldığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekibimizi tek ses, tek yürek olarak desteklemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/rehine-takasi-basladi-ilk-rehineler-kizilhaca-teslim-edildi-1100129594.html
gazze
türkiye cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0c/1100113942_0:0:2686:2016_1920x0_80_0_0_291a50ce0450485931319e914599aa80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gazze, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç
gazze, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, türkiye cumhuriyeti, türkiye futbol federasyonu, maç, maç yayını, tarihi maç

TFF duyurdu: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

20:48 13.10.2025 (güncellendi: 20:51 13.10.2025)
© AA / Mehmet Emin MengüarslanArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye-Gürcistan maçından elde edilecek tüm gelirleri Gazze’ye bağışlama kararı aldı.
TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini Gazze halkına bağışlayacağını açıkladı.
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bu kararı, Gazze’de yaşanan insani dramı dikkate alarak aldığı belirtildi. Açıklamada, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekibimizi tek ses, tek yürek olarak desteklemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Liderler Gazze için niyet belgesi imzaladı: Trump bölge için yeni bir dönem başladığını söyledi
08:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала