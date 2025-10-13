Rehine takası başladı: İlk rehineler Kızılhaç'a teslim edildi

İsrail ve Hamas, bugün sabah erken saatlerde Gazze’de tutulan 20 İsrailli rehinenin bin 900 Filistinli mahkumla takas çalışmaları için hazırlık yapıldı. Takas Kızılhaç himayesinde başladı. İlk rehinelerin Kızılhaç'a teslim edildiği açıklandı.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli rehineden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.
İlk aşamada serbest bırakılan rehinelerin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.
20 İsrailli rehinenin isimleri
İsrialli rehinelerin isimleri Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran olarak açıklandı.
İsrail basını, açıklanan listenin Tel Aviv yönetiminin beklentisiyle aynı olduğunu aktardı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.
Hamas ile İsrail arasındaki rehine takasının önemli gelişmeleri Sputnik Türkiye'nin canlı anlatımında:
08:43 13.10.2025
İsrail polisi Trump ziyareti nedeniyle yolları kapattı
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ziyareti kapsamında sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri devreye alındı. İsrail Polisi, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki 1 numaralı otoyolu her iki yönde tamamen trafiğe kapattı.
Serbest bırakılcak 1968 Filistinlinin ismini yayınlandı
Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 Filistinlinin isim listesini yayınladı.
Açıklamada, salıverilecek müebbet hapis cezasına çarptırılan Filistinlilerden 143'ünün Kudüs ve Batı Şeria dışına sınır dışı edileceği kaydedildi.
08:35 13.10.2025
İsrailli rehineler Raim Askeri Üssü'ne getirilecek
Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'den bırakılacak esirlerin Gazze sınırına yakın Yahudi yerleşim birimleri arasında yer alan Raim Askeri Üssü'ne getirilmesi bekleniyor.
