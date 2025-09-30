https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/mobilya-sektorunun-koklu-firma-iflasini-acikladi-yuzlerce-calisan-issiz-kaldi-1099785629.html
Mobilya sektörünün köklü firma iflasını açıkladı: Yüzlerce çalışan işsiz kaldı
30.09.2025, Kocaeli'nde faaliyet gösteren Pramo Mobilya için mahkeme 'iflas' kararı açıkladı.
Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından Pramo Mobilya iflas etti. Mahkeme kararını açıkladıGebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden konkordato davasında, Pramo Mobilya’nın iflasına karar verildi. Karar gereği şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Kocaeli Derince'deki tesisinde üretim yapan Pramo Mobilya, yurt içi satışlarının yanı sıra marka pek çok ülkeye ihracat yapıyordu. İflas kararı ile birlikte çok sayıda çalışanın da işsiz kalacağı belirtildi.
Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından Pramo Mobilya iflas etti.
Mahkeme kararını açıkladı
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden konkordato davasında, Pramo Mobilya’nın iflasına karar verildi. Karar gereği şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Kocaeli Derince'deki tesisinde üretim yapan Pramo Mobilya, yurt içi satışlarının yanı sıra marka pek çok ülkeye ihracat yapıyordu. İflas kararı ile birlikte çok sayıda çalışanın da işsiz kalacağı belirtildi.