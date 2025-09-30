https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/mobilya-sektorunun-koklu-firma-iflasini-acikladi-yuzlerce-calisan-issiz-kaldi-1099785629.html

Mobilya sektörünün köklü firma iflasını açıkladı: Yüzlerce çalışan işsiz kaldı

Mobilya sektörünün köklü firma iflasını açıkladı: Yüzlerce çalışan işsiz kaldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nde faaliyet gösteren Pramo Mobilya için mahkeme 'iflas' kararı açıkladı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T12:26+0300

2025-09-30T12:26+0300

2025-09-30T12:26+0300

ekonomi̇

kocaeli

gebze

mobilya

konkordato

icra

iflas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140858_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1f4f1277b2410ec1355dd90d70571329.jpg

Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından Pramo Mobilya iflas etti. Mahkeme kararını açıkladıGebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden konkordato davasında, Pramo Mobilya’nın iflasına karar verildi. Karar gereği şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Kocaeli Derince'deki tesisinde üretim yapan Pramo Mobilya, yurt içi satışlarının yanı sıra marka pek çok ülkeye ihracat yapıyordu. İflas kararı ile birlikte çok sayıda çalışanın da işsiz kalacağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/turkiyenin-71-yillik-gida-deviydi-iflas-etti-1098714037.html

kocaeli

gebze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, gebze, mobilya, konkordato, icra, iflas