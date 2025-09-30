Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.

Mobilya sektörünün köklü firma iflasını açıkladı: Yüzlerce çalışan işsiz kaldı
Mobilya sektörünün köklü firma iflasını açıkladı: Yüzlerce çalışan işsiz kaldı

Kocaeli'nde faaliyet gösteren Pramo Mobilya için mahkeme 'iflas' kararı açıkladı.
2025-09-30T12:26+0300
2025-09-30T12:26+0300
ekonomi̇
kocaeli
gebze
mobilya
konkordato
icra
iflas
Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından Pramo Mobilya iflas etti. Mahkeme kararını açıkladıGebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden konkordato davasında, Pramo Mobilya’nın iflasına karar verildi. Karar gereği şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Kocaeli Derince'deki tesisinde üretim yapan Pramo Mobilya, yurt içi satışlarının yanı sıra marka pek çok ülkeye ihracat yapıyordu. İflas kararı ile birlikte çok sayıda çalışanın da işsiz kalacağı belirtildi.
kocaeli
gebze



Mobilya sektörünün köklü firma iflasını açıkladı: Yüzlerce çalışan işsiz kaldı

12:26 30.09.2025
iflas

Kocaeli'nde faaliyet gösteren Pramo Mobilya için mahkeme 'iflas' kararı açıkladı.
Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından Pramo Mobilya iflas etti.

Mahkeme kararını açıkladı

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden konkordato davasında, Pramo Mobilya’nın iflasına karar verildi. Karar gereği şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırıldı, konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı. Kocaeli Derince'deki tesisinde üretim yapan Pramo Mobilya, yurt içi satışlarının yanı sıra marka pek çok ülkeye ihracat yapıyordu. İflas kararı ile birlikte çok sayıda çalışanın da işsiz kalacağı belirtildi.
